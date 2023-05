Monni e Spinelli accolgono i 35 profughi sbarcati a Livorno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Oltre trenta profughi, esattamente 35, tutti uomini, sono sbarcati oggi, mercoledì 3 maggio, al porto di Livorno.

A condurli all’accosto 56 della calata Carrara è stata la nave Life Support di EMERGENCY, una delle due navi che già avevano fatto tappa a Livorno nello scorso mese di dicembre per sbarcare altri migranti (l’altra nave fu la Sea Eye 4 dell’omonima organizzazione non governativa, ndr).

Come a dicembre, le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Livorno.

Ad accogliere i migranti, anche una delegazione della Regione Toscana, presente tra l’altro con la Protezione Civile, che ha collaborato con la Prefettura al pari delle altre Istituzioni del territorio, le forze dell’ordine e il mondo del volontariato.

Ha affermato l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Monia Monia:

Oggi accogliamo 35 migranti. Sono tutti uomini adulti, quindi la situazione è più semplice da gestire rispetto ad altre volte.

Sono tuttavia, come sempre in questi casi, persone molto provate, psicologicamente e fisicamente, che portano sul corpo e nello spirito i segni delle torture subite nei lager libici.

Molti hanno vaste ustioni dovute alla permanenza in barche piccolissime ed a stretto contatto, se non addirittura immersi, nei loro escrementi e nel carburante.

Questi di oggi sono stati costretti a quattro giorni di navigazione in più, il che è stata francamente un’incomprensibile forma di tortura, dal momento che Livorno non è certo il porto di prima accoglienza.

Noi, chiaramente, non ci sottraiamo al nostro dovere e mettiamo a disposizione quanto possibile per offrire le migliori soluzioni.

Siamo qua per accoglierli, non soltanto nel porto di Livorno ma più in generale in Toscana, che è terra di accoglienza diffusa.

Tra l’altro, la Toscana basa il proprio modello sull’accoglienza diffusa e per questo stiamo resistendo e non abbiano dato seguito ai provvedimenti del Governo che prevedono di smontare il sistema che abbiamo a favore dei grandi centri di detenzione che si chiamano CPR, (Centri di permanenza per i rimpatri, ndr), dove ogni diritto umano viene violato, dove non c’è l’assistenza sanitaria, dove non c’è nulla che possa garantire dignità e sicurezza a queste persone.

Noi invece riteniamo che non servono le procedure di emergenza quanto le risorse necessarie per fare in modo che l’accoglienza sia un’accoglienza vera, che consenta a chi arriva di integrarsi e alle comunità che li ricevono di accoglierli in modo civile e dignitoso.