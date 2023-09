‘Ben-essere alle Ferrere’: tra natura e consapevolezza

Prenditi del tempo per ascoltarti, coccolarti e provare trattamenti energetici

Domenica 10 settembre, dalle 10:00 alle 17:30, presso le Ferrere di Paesana (CN), è in programma la giornata ‘Ben-essere alle Ferrere’.

Potrai immergerti nella natura e muoverti in consapevolezza tra i movimenti Rosen, Qi Gong, yoga per bimbi e adulti, provare trattamenti energetici di riflessologia facciale, riflessologia plantare, pulizia dell’aura con radioestesia e costruire fantastici mandala. L’evento è pensato per grandi e piccini.

Programma

Ore 10:00 Morning Hatha Yoga, risvegliamo la nostra energia e respiriamo la gratitudine. Necessario tappetino o asciugamano

Ore 11:30 Qi Gong, esercizi base di riequilibrio energetico

Ore 14:00 Yoga Bimbi, scopriamo lo yoga divertendoci. Necessario tappetino o asciugamano

Ore 14:00 Incontro Movimenti Rosen

Ore 15:30 Laboratorio di Mandala per bambini

Ore 16:00 Qi Gong, esercizi base di riequilibrio energetico

Dalle 10:00 alle 17:00 Trattamenti energetici di riflessologia facciale, riflessologia plantare, pulizia dell’aura con radioestesia accompagnata da gesti e tocchi che portano armonia e benessere

Nel corso della giornata sarà possibile dedicarsi alla ‘pesca’ dei fiori alchemici per scoprire il potere vibrazionale dei fiori, approcciarsi agli oli essenziali, che possono essere utilizzati per problematiche emotive e fisiche.

Un momento di assoluta dolcezza per i bambini, che saranno trasportati nel mondo delle fiabe da uno straordinario Cappellaio racconta favole.

Consigliato portarsi pranzo a sacco.

L’evento è organizzato dall’associazione Le frere La cà dë tui.

Costi:

adulti €5,00

bambini fino a 10 anni: gratuito

Offerta libera per trattamenti

Info e prenotazioni: 345-3441289