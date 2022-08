‘Bella da morire’ al Festival ‘Antichi Scenari’

In scena il 7 agosto a Villa Avellino Residenza Storica a Pozzuoli (NA)

Nell’ambito della IV edizione del Festival ‘Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento’, organizzato dall’associazione ‘Luna Nova’ con la direzione artistica di Carmine Borrino e Veronica Grossi, domani, domenica 7 agosto, nella Villa Avellino Residenza Storica a Pozzuoli (NA), sarà di scena, a partire dalle ore 19:00, ‘Bella da morire’, un monologo scritto da Tiziana Beato e Antonio Mocciola ed interpretato da Adele Pandolfi, nel personaggio di Anna Sole, con la regia di Pier Paolo Palma e l’aiuto regia Georgia de’ Conno.

Anna Sole è un’artista, un’esperta di make-up, ma nella sua borsa i pennelli non servono ad illuminare il volto di una neosposa o una modella. Anna Sole è specializzata in Tanatoprassi: trattamento estetico delle salme prima delle esequie. La sua è una missione, una vocazione, fatta di dignità e rispetto nei riguardi dei clienti.

Il suo titolare, Uttimo, cinico e squallido proprietario delle Onoranze Funebri, le ha conferito – tra le tante incombenze – l’occasione di rendere i morti presentabili per il commiato finale. Nell’aprire la sua borsa però, Anna Sole tira fuori punti di vista esclusivi e divertenti, analisi irriverenti e riflessioni profonde. Anna Sole scardina con dolcezza e coraggio tutti i nostri meccanismi di difesa e negazione, i riti e le superstizioni del più grande tabù della nostra società.

Per qualunque informazione, prenotazione o richiesta di conferma scrivere a: lunanova.arte@gmail.com

La kermesse ‘Antichi Scenari’, che gode del partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli e altri Comuni limitrofi dei Campi Flegrei, proseguirà per tutta l’estate fino al 10 settembre 2022.