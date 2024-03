‘Assenza Sparsa’ al Teatro a l’Avogaria

In scena il 12 marzo a Venezia

Uno spettacolo pluripremiato nei maggiori festival, su un tema di rara intensità, l’accettazione del dolore.

Martedì 12 marzo 2024, ore 21:00, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia, Dorsoduro 1607, Corte Zappa, va in scena ‘Assenza Sparsa’ della compagnia Pan Domu Teatro, di e con Luca Oldani.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito de ‘I Martedì dell’Avogaria’, rassegna dedicata al meglio della giovane drammaturgia italiana.

‘Assenza Sparsa’ è una non-storia fatta di tentativi comici, grotteschi, assurdi, a volte concretamente ingenui, dubbiosi, disperati, di reagire al dolore, di provare a starci dentro, mentre intorno a chi c’è e aspetta in sala d’attesa si sparge intanto un po’ di assenza.

L’assenza di chi sembra dormire ma non dorme, di chi sembra morto ma è vivo, di chi vive come un morto. Una lontananza così insomma, un po’ imprecisa, raffazzonata. Perché tutti sappiamo che cos’è la vita con le sue varie forme, tutti sappiamo cos’è la morte con le sue varie forme.

Ma quando non è vita e non è nemmeno morte, cos’è? Come si ascolta quel confine misterioso e inimmaginabile che suona nei corridoi di Rianimazione che qualcuno chiama coma? Come l’affronti?

L’Associazione Teatro a l’Avogaria, nasce nel 1969 dalla passione e dalla tenacia di Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario Ca’ Foscari di Venezia e dagli esordi si pone come laboratorio di ricerca che coniuga un metodo d’improvvisazione teatrale tra la Commedia dell’Arte e le Teorie dell’Avanguardia.

In più di quarant’anni di attività ha prodotto oltre sessanta spettacoli tra cui la ‘Commedia degli Zanni’, rappresentata con successo sui più importanti palcoscenici internazionali.

Riconosciuta come uno dei centri di formazione professionale di riferimento nel Triveneto, ogni anno organizza corsi, dedicati ad appassionati e professionisti, su discipline quali recitazione, Commedia dell’Arte, dizione, storia del teatro, canto, tecnica dell’interpretazione.

