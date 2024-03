La Cesport cerca il riscatto contro il Basilicata

Si gioca il 9 marzo alla Scandone di Napoli

Dopo la sconfitta interna contro il CUS Palermo, la Cesport Italia si appresta ad affrontare un nuovo avversario valoroso, il Basilicata, che sabato 9 marzo alle ore 18:00 alla Scandone se la vedrà con i gialloblù in un match che mette in palio tre punti pesantissimi, a dirigere l’incontro il signor Mauro Luciani di Macerata.

Nonostante la sconfitta contro il Palermo, la Cesport mantiene un margine di quattro punti sui play-out ad otto giornate del termine, fare calcoli adesso però può essere rischioso, la priorità tra le fila partenopee deve essere quella di tornare a fare punti e migliorare in ciò che è mancato nello scorso turno, contro una contendente che, al di là del penultimo posto in graduatoria, ha una rosa di assoluto spessore che di certo non starà a guardare.

Per cercare di strappare un risultato positivo contro il Basilicata occorre avere più attenzione in certe scelte di gioco e soprattutto riacquisire la cattiveria agonistica che ha contraddistinto la Cesport nella seconda metà del girone d’andata, diversamente potrebbe mettersi molto male per i ragazzi di Gagliotta.

È un Basilicata che vuole e deve tornare a tutti i costi al successo, e sicuramente vede nella Cesport il migliore avversario per farlo, motivo per il quale ai gialloblù sono richiesti il massimo impegno e la cura di ogni dettaglio per non essere nuovamente risucchiati nelle zone pericolose della classifica.

Il pronostico non può che essere a favore dei lucani, data l’esperienza e la qualità della rosa, ma siamo certi che anche stavolta la Cesport proverà a ribaltare le previsioni della vigilia.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.