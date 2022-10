Arte, cultura e solidarietà. Torna iniziativa solidale Fondazione ANT

Un nuovo ciclo di appuntamenti per visitare alcuni dei luoghi più belli di Napoli e sostenere l’assistenza medica domiciliare gratuita che ANT da 45 anni offre ai malati oncologici

Torna l’iniziativa ‘Arte, cultura e solidarietà’ organizzata dalla Fondazione ANT in Campania per visitare alcuni dei luoghi più belli e interessanti di Napoli e al contempo sostenere le équipe sanitarie della Fondazione ANT, che portano cure e assistenza medico-specialistica a casa dei sofferenti di tumore.

Da 45 anni ANT, con medici, infermieri e psicologi, porta cure e assistenza nelle case di oltre 3.000 persone ogni giorno, in oltre 30 province italiane da Nord a Sud, comprese Napoli e Caserta.

Grazie al sostegno di Guida Turistica Napoli, il Pio Monte della Misericordia, Respiriamo Arte e il Museo del Tesoro di San Gennaro, Fondazione ANT propone una serie visite guidate ‘solidali’ per scoprire o riscoprire alcuni dei luoghi simbolo dell’arte e della cultura napoletana.

Siti unici legati da uno stesso filo conduttore: la solidarietà, il culto e la compassione nella città partenopea.

Partecipare alle visite guidate rappresenta, quindi, un modo diverso per contribuire a portare avanti la mission di ANT: offrire assistenza domiciliare gratuita a sempre più famiglie.

Questi i primi tre appuntamenti:

si parte il 9 ottobre alle 11:00 con ‘I tesori di Napoli’. Con la guida turistica Olga Centanni di Guida Turistica Napoli, i sostenitori visiteranno il Duomo, con la Cappella e Museo del Tesoro di San dove arte, cultura e devozione popolare si fondono in un sito unico al mondo;

si continua il 29 ottobre alle 15:00 con un altro luogo diventato il simbolo della solidarietà della città partenopea, il Pio Monte della Misericordia, dove è possibile ammirare, tra tanti capolavori del ‘600 napoletano, la celebre opera di Michelangelo da Caravaggio ‘Sette opere di Misericordia’. Ad accompagnare i visitatori il Maurizio Burale, responsabile degli eventi del Pio Monte della Misericordia;

il 5 novembre alle 15:30 appuntamento nel cuore della Napoli antica per il suggestivo itinerario proposto dalla guida Erika Chiappinelli ‘La com-passione a Napoli tra sacro e profano: dai Santi alle capuzzelle’, le chiese di San Lorenzo e Santa Luciella. Due luoghi simbolo dell’arte e della devozione popolare partenopea .

Il contributo minimo per partecipare alle visite guidate è di €10,00, per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni €5,00, comprensivi di biglietto di ingresso e auricolari, se il gruppo supera le 20 persone.

Il ricavato sarà devoluto interamente per le attività di assistenza domiciliare gratuite di ANT per i malati oncologici e le loro famiglie.

Si può prenotare chiamando alla delegazione ANT di Napoli ai numeri:

081-6338318 | 348-3150325 | 328-8427184

Il calendario delle visite sarà arricchito di settimana in settimana, basterà andare sul sito ant.it/campania per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti.