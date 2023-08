Aperte iscrizioni alle 4 masterclass gratuite di ‘ISFF 2023’

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono aperte le iscrizioni alle quattro masterclass gratuite della V edizione del festival internazionale di cortometraggi ‘ISFF – Inferenze Short Film Festival 2023’, ideato da Massimo Piccolo e organizzato dall’associazione culturale Luna di Seta con il supporto della FCRC e il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco (NA).

Nell’ambito delle quattro giornate dal 28 al 31 agosto, nei giardini della scuola Omero, IC 2 Omero – Mazzini – Don Milani, di Pomigliano d’Arco (NA), in cui si svolgerà la kermesse, avranno luogo le masterclass, coordinate da un team di esperti del settore audiovisivo composto da: Armando Festa, sceneggiatore di Mixed By Erry; Luigi Barletta, Accademia delle Belle Arti; Nazareno Nicoletti, Accademia delle Belle Arti, e Cesare Accetta, DOP di Mario Martone.

Oltre alle proiezioni dei film e alle masterclass sono, inoltre, previsti incontri con gli autori e dibattiti.

Racconta l’organizzatrice Valentina Sodano:

Il Festival, quest’anno, varca le Colonne d’Ercole europee per approdare ai confini delle periferie del mondo. Con oltre 300 iscritti provenienti dall’Italia, Spagna, Stati Uniti, Giappone, Iran, la rassegna assume sempre di più le forme di un evento internazionale in cui la contemplazione e l’osservazione del reale attraverso punti di vista nuovi e non banali diventa fondamentale.

Sono tanti i temi trattati in questa edizione, dall’importanza delle emozioni in una società sempre più anestetizzata dal ‘sentire’, passando per la guerra in cui i ruoli di vittima e carnefice si annullano e confondono, fino allo sfruttamento senza fine del pianeta e delle sue preziose risorse.