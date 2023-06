Anteprima sessione plenaria PE 12 – 15 giugno 2023, Bruxelles

Briefing

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Martedì 13 giugno alle 9:00, il Parlamento discuterà degli ultimi sviluppi in Ucraina e degli sforzi futuri per ricostruire il Paese in modo sostenibile.

Mercoledì 14 giugno, i deputati dovrebbero adottare la loro posizione negoziale sulle prime regole UE per contenere i rischi e promuovere un uso etico dell’intelligenza artificiale (IA).

Il Parlamento adotterà una serie di raccomandazioni basate sull’inchiesta condotta sull’uso illecito di Pegasus e di altri software spia e sul loro impatto sulla democrazia e sui media.

Consiglio europeo: il Parlamento presenta le sue priorità

Mercoledì mattina, i deputati discuteranno con la Presidente Ursula von der Leyen le loro richieste e aspettative in vista del vertice dell’UE del 29-30 giugno.

Green deal: votazione finale su norme per batterie più sostenibili e durevoli

Mercoledì, il Parlamento dovrebbe approvare le norme aggiornate per la progettazione, la produzione e la gestione di tutti i tipi di batteria venduti nell’UE e dei relativi rifiuti.

A un anno dalle elezioni, i deputati voteranno la loro proposta sulla composizione del Parlamento e faranno il punto sulla revisione della legge elettorale.

I deputati discuteranno la revisione della legge elettorale in Polonia, il nuovo organo amministrativo che minaccia i diritti civili e la sentenza della Corte UE sulla Camera disciplinare.

Giovedì, i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione la crescente carenza idrica e il rischio siccità in vista della stagione estiva.