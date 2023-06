Presentata Trenitalia Summer Experience 2023: le novità in Campania

Per la prima volta a Pompei con il Frecciarossa

Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo si inaugura, l’11 giugno, la Trenitalia Summer Experience: più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo; promozioni ad hoc per famiglie e giovani; attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe.

In totale sono oltre 10.000 i collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 le corse in bus tra Italia ed Europa offerte dal Polo Passeggeri del Gruppo FS per viaggiare all’insegna della sostenibilità, abbinata a comfort e sicurezza.

Sono stati Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, a presentare oggi a Roma la Summer Experience 2023 e a illustrarne le novità che mirano a sviluppare una mobilità estiva in grado di offrire al viaggiatore un’esperienza di viaggio sempre più completa e attrattiva.

Ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia:

Con la Summer Experience del Polo Passeggeri abbiamo rafforzato ulteriormente l’attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni. Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend. Elemento centrale e strategico del Polo Passeggeri è l’intermodalità. Per tale ragione abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l’esperienza del viaggiatore e di offrire soluzioni integrate per l’intero percorso, da casa a destinazione, e non solo da stazione a stazione. Il successo dei collegamenti treno e bus, unito alla crescente domanda di coloro che scelgono di viaggiare in bici a bordo dei nostri treni, fa sì che il nostro impegno si concretizzi in valore aggiunto per l’industria del Turismo e per i territori dove, tutti i giorni, lavorano le nostre persone non solo a bordo treno, ma anche negli impianti e nelle officine per garantire qualità ed eccellenza del made in Italy.

Frecce e Intercity

La Campania è sempre più collegata con il resto dell’Italia: ogni giorno viaggeranno 68 Frecciarossa tra Napoli e Milano per un totale di oltre 30mila posti, con un incremento dell’offerta nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione.

Per la prima volta, tutte le terze domeniche del mese a partire dal 16 giugno, il Frecciarossa arriverà a Pompei con due nuovi collegamenti da/per Roma; inoltre, con il Pompei Link è possibile raggiungere in poco tempo gli scavi archeologici dalla stazione ferroviaria di Pompei.

Inoltre, per gli amanti della montagna nei weekend circoleranno quotidianamente 2 Frecciarossa tra Napoli e Torino, con fermate nelle splendide località di Oulx e Bardonecchia.

Infine, arricchita l’offerta in Frecciarossa lungo la dorsale Milano – Napoli – Cilento, con fermate aggiuntive ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta – Palinuro e Sapri.

Tra le novità più interessanti per gli Intercity ci saranno 6 collegamenti al giorno, di cui 2 periodici, da/per Napoli Centrale verso Tropea e alcune mete della Costa degli Dei in Calabria, con fermate anche a Salerno, Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta e Sapri.

Il Regionale

Aumentano anche i collegamenti de Il Regionale di Trenitalia: 668 corse giornaliere al servizio di pendolari e dei tanti turisti che decideranno di visitare i luoghi incantevoli di tutta la Campania.

Saranno oltre 37mila i posti in più offerti, così suddivisi: Cilento Line con 14 collegamenti da Napoli Centrale a Sapri e viceversa nei giorni festivi; Parchi Line con 2 collegamenti tra Napoli Campi Flegrei e Sapri verso i parchi naturalistici ed archeologici nelle giornate di sabato e festivi; e nuove corse nei giorni festivi sulle linee Napoli – Villa Literno – Formia, Caserta – Salerno, Caserta – Napoli, Napoli – Salerno e Napoli – Agropoli.

I Link

Oltre al Pompei Link, confermati gli altri servizi intermodali treno+bus molto apprezzati la scorsa estate per raggiungere facilmente le località costiere o ad alta valenza turistica: Cilento Link, Paestum Link, Vesuvio Link, Campania Link e Certosa Link.

Da quest’anno, inoltre, con il FrecciaLink si potrà raggiungere Sorrento dalla stazione Alta Velocità di Napoli Afragola; con Golfo di Policastro Link le spiagge di Villammare, Capitello, Policastro e Scario saranno collegate alla stazione di Sapri, mentre con il Trentova Link la località balneare di Trentova sarà raggiungibile dalla stazione di Agropoli.

Infine, dalla stazione di Caserta sarà possibile fare shopping durante i saldi estivi raggiungendo la Reggia Designer Outlet grazie al nuovo Reggia Outlet Link.

Bus e intermodalità

Restando in tema di trasporto su gomma, l’offerta del Polo Passeggeri si arricchirà con i nuovi collegamenti di Busitalia Campania nella città di Salerno, per spostarsi agevolmente anche nella fascia serale/notturna con i servizi del trasporto pubblico su gomma.

Collegamenti e corse stagionali anche per il bacino territoriale di Vietri sul Mare e per la costiera cilentana. In ottica estiva sempre più capillari i collegamenti verso il porto e l’aeroporto di Napoli attraverso il servizio AliBus, che collega la stazione di Napoli Centrale con i moli del Golfo e l’aeroporto di Capodichino; il porto di Salerno, invece, è raggiungibile direttamente in treno, e da qui si potranno visitare le località di Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano grazie al servizio intermodale Costiera Link.

Inoltre, le Isole Pontine, le Isole Eolie, Ischia, Capri e Procida, possono essere raggiunte con soluzione intermodale Frecce/treno regionale + traghetto SNAV e Alilauro: acquistando un unico biglietto si arriva a Napoli in treno e ci si imbarca alla volta delle Isole.

Sostenibilità

Intermodalità, ma anche accessibilità e sostenibilità. La rinnovata attenzione all’ambiente passa attraverso azioni come la raccolta differenziata a bordo dei treni, l’autoproduzione di 8 MW di energia elettrica da 10 impianti fotovoltaici a beneficio delle infrastrutture del Polo Passeggeri, tra cui quelli installati nell’Impianto di Manutenzione Frecciarossa a Napoli Gianturco e nell’Officina di Santa Maria La Bruna (Torre del Greco), oltre ai 25mila posti bici quotidianamente a disposizione dei viaggiatori del Regionale e degli Intercity.

I grandi eventi

Continua il supporto del Polo Passeggeri ai più significativi eventi musicali, sportivi e culturali del nostro Paese con il Frecciarossa, che si conferma treno ufficiale dei concerti ed eventi più attesi dell’estate.

Grazie all’offerta ‘Speciale Eventi’ si potranno acquistare i biglietti del treno con sconti fino all’80% sulla tariffa Base e ascoltare dal vivo in Campania i Coldplay, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Vasco Rossi e molti altri artisti.

Le offerte

Viaggiare sui Frecciarossa e Frecciargento in estate in compagnia della famiglia sarà più conveniente con l’offerta FrecciaFAMILY grazie alla quale gli under 15 viaggiano gratis e gli adulti con una riduzione del 50%.

Viaggio anche in compagnia degli amici a quattro zampe con la promo Cani Gratis: per viaggi fino al 15 settembre, il biglietto per i cani, di qualsiasi taglia al di fuori del trasportino, è gratuito.

I giovani fino ai 30 anni potranno usufruire dell’offerta FrecciaYOUNG, viaggiando a 19 e 29 euro e i mini-gruppi, offerta Insieme, con uno sconto fino al 60%. Riduzioni fino al 50% previste con le offerte Me&You e Senior, per gli over 60.

Acquistando il biglietto andata e ritorno, A/R Frecce in settimana è previsto uno sconto del 50% e Speciale A/R in giornata del 70%. Acquistando il biglietto andata e ritorno, A/R Frecce in settimana è previsto uno sconto del 50% e Speciale A/R in giornata del 70%.

Viaggiare tra le meraviglie di Italia alla scoperta delle principali attrazioni locali, è sempre più conveniente grazie ai servizi di Trenitalia Regionale con l’offerta Italia in Tour, viaggi illimitati per 3 giorni a 29 €, 15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni, o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni.

L’offerta si estende anche agli amici a quattro zampe con Dog in Tour che permette viaggi illimitati per 3 giorni a 15 € o per 5 giorni a 25 €. Sui treni regionali, dal 12 giugno, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni viaggiano gratis tutti i giorni accompagnati da un adulto over 25.