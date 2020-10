Anteprima Festa del Torrone 2020, Premio Torrone d’Oro a quattro donne

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche quest’anno l’Anteprima della Festa del Torrone di Cremona assegna il suo premio più prestigioso, il Torrone d’Oro, a chi ha rappresentato Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo.

Per l’edizione 2020 è stato consegnato da Piergiergio Burei, CEO – Amministratore Delegato Sperlari, azienda nata a Cremona nel 1836, che ha sempre mantenuto saldo il suo rapporto con la città e da Gianluca Galimberti Sindaco di Cremona.

In un momento delicato e complesso come l’attuale, Sperlari ha voluto essere più che mai vicina e partecipe alla vita della sua città.

Nato nel 2008, l’ambito riconoscimento valorizza le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere del territorio cremonese nella propria attività artistica, professionale e umana; quest’anno verrà conferito a:

Ha dichiarato Sasha Achilli:

È veramente un onore ricevere questo premio così inaspettato. Ho lasciato il cuore a Cremona quest’anno.

Ho scelto la città per documentare la pandemia da Covid-19 dopo aver visto la foto della Dottoressa Mangiatordi che raffigurava la sua collega infermiera Elena Pagliarini in un momento di tregua sdraiata sopra la scrivania dopo un turno di 12 ore.

La foto mi ha commosso moltissimo ed ha illustrato proprio quello che stavano passando i sanitari in quel periodo bui.

Ho contatto la Dottoressa Mangiatordi e dopo cinque giorni ero da lei a Cremona. Ho incontrato molte difficoltà. Innanzitutto logistiche perché abito a Londra ed i quei giorni l’Europa aveva chiuso i confini. Ho dovuto prendere tre aerei attraversando la Germania per arrivare a Roma. Era l’unico aeroporto aperto in Italia. La seconda difficoltà era emotiva.

Londra non aveva ancora il lockdown e nonostante aver sentito dai miei parenti l’assurdo realtà che stavano passando, vedere Roma completamente vuota mi ha colpito più di qualsiasi cosa. Sembrava una scena d’apocalisse in un film.

La nostra Roma priva di vita. E poi ovviamente la difficoltà del vedere cosa stava passando il personale sanitario dell’ospedale ed i pazienti impauriti, e la solitudine con cui erano obbligati ad affrontare questa malattia. Porterò sempre nel cuore la grandissima umanità che ho incontrato all’ospedale di Cremona, il modo in cui la Dottoressa Francesca ed i suoi colleghi mi hanno colta a braccia aperte, facendomi sentire parte della loro famiglia e della lotta che stavano affrontando.

Porterò sempre nel cuore il momento in cui si è svegliato Mattia, il paziente più giovane in Italia colpito dal virus, e l’affetto con cui è stato accolto dal personale della terapia intensiva. La sua sopravvivenza era una piccola vittoria per loro in un momento in cui il virus non dava tregua. E porterò sempre nel cuore Cremona e la sua bellezza nonostante la quiete che ho incontrato.

Cosa mi resta di Cremona? Le persone che posso considerare amiche a vita anche se vivo lontano e non ci sentiamo tutti i giorni. Io vivo all’estero da dieci anni ed il periodo che ho passato a Cremona mi ha riportato più vicino alla bellezza che ha da offrire l’Italia. Ricevere questo premio significa moltissimo per me.

Non ho mai fatto un film in Italia. Ho sempre lavorato in posti più lontani come in Africa ed il Medio Oriente. Avere l’occasione di raccontare una storia importante durante un periodo così difficile per il nostro Paese mi rende molto fiera. Poter documentare, catturare quello che ha passato Cremona ed avere il lavoro riconosciuto dalla città è il premio più grande che possa ricevere.