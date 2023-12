‘Anime di Napoli’ nella Chiesa di Santa Maria nos a scandalis

Il 2 gennaio a Quarto (NA) un viaggio tra napoletanità e napoletanismi con brani di Eduardo, Viviani, Scarpetta e Sorrentino

Un viaggio tra i grandi autori partenopei. e non solo. Lo spettacolo ‘Anime di Napoli’ con Nio Lauro, Olimpia La Padula, Gianluca Coppola, con il sax di Pepito per la regia di Salvatore Piedimonte, andrà in scena il 2 gennaio alle ore 19:30 nel suggestivo scenario della chiesa di Santa Maria nos a scandalis, di Quarto (NA).

La kermesse è inserita nella programmazione ‘Quarto, in viaggio per la legalità’ inaugurato con la prima parte dal titolo ‘La magia del Natale’ e che proseguirà con altri eventi, anche culinari, fino a settembre 2024.

‘Anime di Napoli’ è un viaggio tra i grandi autori, come Eduardo de Filippo, Raffaele Viviani, Eduardo Scarpetta, fino ad arrivare ai giorni nostri con brani tratti dagli straordinari successi sul grande schermo di Paolo Sorrentino.

Sono queste le mille e più ‘anime di Napoli’ che Nio Lauro, insieme a Olimpia La Padula e Gianluca Coppola, attraversa in uno spettacolo ricchissimo di tanti momenti, tra ‘napoletanità e napoletanismo’, che ne è un po’ il sottotitolo. Definire la napoletanità può essere una sfida affascinante e avvincente.

Nelle note di regia si legge: