Alluvione Emilia-Romagna, Protezione Civile Toscana invia tecnici

Si è attivata anche la Protezione Civile regionale toscana per dare supporto alle popolazioni delle zone romagnole colpite duramente dall’ondata di maltempo che ha provocato esondazioni e frane in vari comuni.

La richiesta di intervento è arrivata dalla Regione Emilia-Romagna, con il coordinamento della Protezione Civile nazionale.

Hanno detto il Presidente Giani e l’Assessore all’ambiente Monia Monni:

Per ora abbiamo inviato a Bologna e Ravenna una squadra composta da una decina di tecnici che si occupano di queste problematiche, per dare aiuto a quelli messi in campo dall’Emilia-Romagna.

Ma confidiamo di inviare altri aiuti perché la situazione è davvero drammatica. A distanza di pochi giorni l’Emilia-Romagna si trova a fronteggiare una situazione molto complicata, e anche nelle Marche ci sono stati danni ingenti.

A tutte le persone impegnate e alle popolazioni di queste due regioni esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà.

A inizio maggio, sempre per l’emergenza alluvionale, la Colonna Mobile regionale, con un contingente di 45 volontari, era intervenuta a supporto delle operazioni di soccorso e di ripristino a Castel Bolognese (RA).