All’Idroscalo di Milano convegno sul sistema dell’acqua circolare

L’8 luglio Istituzioni e operatori a confronto sulle criticità del sistema idrico e sulle opportunità per una migliore gestione di questa risorsa

La Commissione Ambiente e protezione civile del Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con il Gruppo CAP organizza il convegno ‘Il sistema dell’acqua circolare: il sistema idrico integrato nell’ambito dell’economia circolare’.

L’incontro, che si svolgerà venerdì 8 luglio alle ore 10:00 nella Salazzurra di Idroscalo, ingresso Riviera Est, via Circonvallazione Est, intende offrire uno spunto di riflessione tra istituzioni e operatori sulle criticità del sistema idrico e sulle opportunità per una migliore gestione di questa risorsa.

Interverranno il Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale Riccardo Pase, il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo CAP Alessandro Russo, il Presidente di ARPA Lombardia Stefano Cecchin, il Direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente Fabrizio Piccarolo e il Responsabile Validazione dati acque interne e reporting dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA Giordano Giorgi.

Spiega Riccardo Pase, anticipando i temi e gli obiettivi dell’iniziativa:

Servono azioni di comunicazione efficaci e politiche di territorio incentivanti per una migliore gestione degli scarichi industriali e civili, delle attività commerciali e artigianali e diffondere comportamenti consapevoli e responsabili per la salvaguardia del sistema acque destinati anche alle famiglie lombarde collettate al sistema idrico.

A seguire alle ore 11:30 si terrà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione dell’Assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni, del Presidente di Water Alliance Enrico Pezzoli, del Vice Presidente della Fondazione Lombardia per l’Ambiente Luigi Dalla Pozza, del Presidente del Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti CONOE Tommaso Campanile e del Componente di ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Andrea Guerrini.

