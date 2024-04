Alla Tenuta di Suvignano (SI) torna ‘Donne per il sociale’

Conferenza stampa di presentazione il 18 aprile a Palazzo Strozzi Sacrati

Torna domenica 21 aprile alla Tenuta di Suvignano (SI) il consueto appuntamento di primavera ‘Donne per il sociale’ l’iniziativa del Coordinamento delle cacciatrici Federcaccia all’insegna della passione cinofila e della generosità: il ricavato verrà interamente devoluto a ‘La Lega del Filo d’Oro’.

L’idea di ‘Donne per il sociale’ nasce dalla volontà di proseguire un percorso iniziato nel 2021 quando le referenti del Coordinamento cacciatrici Federcaccia di Siena avevano organizzato ‘Donne per la legalità’.

Emblematica la cornice della Tenuta di Suvignano con la sua storia di terra confiscata alla mafia oggi di proprietà della Regione Toscana e gestita da Ente Terre.

L’iniziativa viene presentata dall’Assessorato all’agricoltura della Regione Toscana e da Federcaccia Donne sezione di Siena e in una conferenza stampa che si svolge domani, giovedì 18 aprile, alle ore 12:30 in Sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.