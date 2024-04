Regione Lazio approva Protocollo d’intesa con Convention Bureau

Palazzo: ‘Asset strategico, lavoriamo per incentivare la domanda’

La Regione Lazio è pronta a firmare il proprio impegno per le attività di promozione e sostegno del turismo congressuale.

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport, Elena Palazzo, ha, infatti, approvato lo schema di protocollo tra Regione e Convention Bureau Roma e Lazio che punta al rilancio del settore MICE come leva fondamentale per lo sviluppo dei territori.

Il protocollo, che verrà sottoscritto a breve tra le parti, garantirà un’azione coordinata e strategica volta alla promozione e allo sviluppo del settore, ottimizzando le risorse e massimizzando l’attrattiva del territorio come destinazione congressuale di primo piano.

L’Assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e allo Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha dichiarato: