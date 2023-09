Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Nel weekend del 30 settembre e primo ottobre la scherma continentale fa ritorno al PalaVesuvio in occasione del Circuito europeo Cadetti di spada, che varrà come test event del Campionato europeo giovanile in programma a Napoli nel mese di febbraio.