‘Acque d’Italia’, presentazione libro a Palazzo Strozzi Sacrati

Appuntamento il 22 giugno a Firenze con l’autore Erasmo D’Angelis

Quanta acqua abbiamo? Come la usiamo? Quanta ne sprechiamo? Come salvarla nel tempo dei cambiamenti climatici? Sono i temi affrontati in ‘Acque d’Italia’, Giunti Editore, il nuovo libro di Erasmo D’Angelis che viene presentato mercoledì 22 giugno alle ore 17:30 a Firenze, nella sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi.

Oltre all’autore, intervengono il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore all’ambiente Monia Monni, Alessandro Mazzei, Direttore regionale Autorità Idrica Toscana; Massimo Lucchesi, Segretario generale Autorità di bacino Appennino Centrale; Marco Bottino, Presidente ANBI Toscana.

Coordina l’incontro Mauro Grassi, Direttore Fondazione Earth Water Agenda.