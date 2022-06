Petito 200 – Bicentenario della nascita di Antonio Petito

Appuntamento il 22 giugno a Palazzo Venezia a Napoli

Mercoledì 22 giugno, ore 11:00, a Palazzo Venezia, in via Benedetto Croce n.19, a Napoli, in occasione del Bicentenario della nascita di Antonio Petito, ultimo grande Pulcinella, si terrà l’evento ‘Petito 200’.

Interverranno la prof.ssa Lucia Stefanelli Cervelli, autrice e regista, il prof. Giulio Baffi, critico e giornalista, il dott. Eduardo Esposito, Treccani Campania, e il dott. Antonio Gargiulo, ideatore di ComeDì, moderati da Gianmarco Cesario, regista e direttore di Corriere Spettacolo.

22 giugno 1822/2022. Che cosa si ricorda in questa data? Potrebbe essere a tutti gli effetti “Il segreto di Pulcinella”.

Già, perché proprio in questo giorno, di duecento anni fa esatti, nasceva Antonio Petito, a detta di tutti i contemporanei:

il vero Pulcinella, vario, gaio.

Enciclopedia Treccani

Celebrato in vita e morte da altrettanti grandi artisti del calibro di Salvatore Di Giacomo, Salvatore Viviani, Eduardo Scarpetta, Eduardo De Filippo, Petito resta capostipite virtuale della genia di grandi artisti che, a partire proprio da Scarpetta si dipanerà per tutto il corso del novecento e oltre.

Dal 2017 l’associazione culturale Extravagantes organizza il Festival Internazionale: ‘ComeDì, i giorni della Commedia dell’Arte’ affermandosi come punto di riferimento del Teatro Popolare e in Maschera organizzando e promuovendo corsi, workshop, seminari, conferenze, mostre d’arte, spettacoli e bandendo premi.

Sulla scorta di questa pluriennale attività, vogliamo rendere il giusto omaggio all’ultimo grande interprete della Maschera di Pulcinella. Per far questo potremo contare sulla preziosa adesione del Club UNESCO Napoli, del supporto della Treccani Arte che esporrà copie pregiate dell’Enciclopedia (ed. 1935) e del Dizionario Biografico degli Italiani che riportano la voce del grande Petito.

Infine, sarà formalizzata la proposta di intestare ad Antonio Petito Vico Giardinetto a Toledo che vide natali e dove condusse la vita del grande artista che vogliamo commemorare.

Al termine dell’evento, la Treccani Arte Campania a tutti gli intervenuti interessati farà omaggio del quadrimestrale edito sui temi artistici e culturali di maggior rilievo.