Polizia Municipale Napoli sequestra canili abusivi a Scampia

Inoltrata notizia di reato alla Procura della Repubblica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Municipale, su segnalazione di alcuni residenti, è intervenuta nel quartiere di Scampia, in via Ernesto Rossi, per la presenza nei giardini pubblici di alcuni cani di grossa taglia privi di accompagnatore e museruola.

Gli Agenti dell’Unità Operativa Scampia e dell’Unità Operativa Tutela Edilizia, congiuntamente a personale della ASL Servizio Veterinario, in via Ernesto Rossi hanno rilevato la presenza di alcuni manufatti abusivi adibiti a canili occupati da due cani di grossa taglia.

I manufatti, realizzati con materiali ‘leggeri’, venivano immediatamente demoliti e rimossi, con l’ausilio di personale della Napoli Servizi, mentre due costruzioni in muratura venivano sottoposte a sequestro, inoltrando la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

I cani ritrovati venivano affidati ai proprietari, rintracciati attraverso il microchip, diffidandoli alla corretta gestione degli animali.