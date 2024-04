A Roma la 34esima Assemblea dell’Unione Artigiani Italiani e delle PMI

Una Confederazione solida e in continua crescita

Riceviamo e pubblichiamo.

Continua la crescita dell’Unione Artigiani Italiani e delle PMI su tutti i territori.

La 34esima Assemblea Nazionale che si è tenuta a Roma nella prestigiosa Sede della Pontificia Università Santa Croce certificando un bilancio solido con l’apertura di tredici nuove sedi in Italia e l’aumento del numero delle piccole e medie imprese rappresentate.

Una Confederazione in salute, entrata di diritto a far parte dei tavoli istituzionali legati al mondo del lavoro e delle imprese, in grado di portare un contributo fondamentale alla crescita del Paese.

Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea, presieduta dal Dirigente Generale Giuseppe Zannetti, del bilancio 2023 e del bilancio previsionale, i lavori sono proseguiti con il convegno ‘L’artigianato come patrimonio culturale per lo sviluppo dei popoli’ a cui hanno preso parte numerosi rappresentanti delle massime istituzioni.

Un interessante e approfondito dibattito su temi di stretta attualità, come l’intelligenza artificiale e il suo impatto su lavoro ed economia, il rilancio del Made in Italy, la sicurezza sui luoghi di lavoro, lo sviluppo di nuove infrastrutture per favorire gli investimenti, una nuova concezione dell’artigianato, la tutela ambientale, lo snellimento di una burocrazia ancora troppo presente, il turismo, i grandi eventi quali il Giubileo 2025, il ruolo dell’Europa oggi e domani in previsione delle ormai prossime elezioni.

Il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, in rappresentanza del Governo, hanno partecipato ai lavori attraverso l’invio di lettere.

Il Ministro Urso ha rimarcato l’importanza dell’artigianato per il tessuto produttivo italiano sottolineando lo sforzo che il Governo sta compiendo per sostenere questo settore strategico.

Il responsabile del Dicastero dell’ambiente Pichetto ha spiegato come l’artigianato possa recitare un ruolo importante come modello di sostenibilità, grazie a una consuetudine consolidata di recupero e riuso dei materiali.

Anche l’On. Walter Rizzetto Presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato ha scritto all’Assemblea soffermandosi sull’importanza della formazione per garantire un futuro radioso all’artigianato italiano.

Di interesse e spessore gli interventi dal palco dei deputati Erica Mazzetti e Massimo Milani che si sono concentrati rispettivamente sulla semplificazione della macchina amministrativa e le energie rinnovabili.

Diversi gli ospiti in rappresentanza della Regione Lazio a cominciare dalla Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato Roberta Angelilli che ha sottolineato l’importanza che ancora oggi ricopre il Made in Italy, produzioni che vanno difese e incentivate.

Per la Pisana, sono intervenuti anche l’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera, le Consigliere Eleonora Mattia e Emanuela Droghei.

L’Assessore al lavoro e formazione Giuseppe Schiboni ha scritto una lettera rimarcando il ruolo fondamentale delle imprese artigiane che creano valore economico, occupazione di qualità, promuovendo coesione e inclusione sociale.

Sul palco anche gli europarlamentari Matteo Adinolfi e Maria Veronica Rossi con i quali si è dibattuto sul ruolo attuale dell’Europa: entrambi hanno ribadito l’importanza di un ruolo più incisivo dell’Italia nelle scelte per il futuro del Vecchio Continente, concetto rafforzato dal videomessaggio dell’altro europarlamentare Nicola Procaccini, intervenuto da Bruxelles.

Presente per Roma Capitale il Presidente della Commissione Innovazione tecnologica Riccardo Corbucci che ha illustrato tutti i progetti in atto per fare della capitale punto di riferimento europeo per lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai sindacati con gli interventi del Presidente di Confintesa Massimo Visconti e del Segretario Francesco Prudenzano, del Segretario Regionale UGL Lazio Armando Valiani e del Segretario FAILC CONF.A.I.L. Giovanni Chiarato con i quali è stato dibattuto il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e dei contratti collettivi nazionali.

Il Presidente Acli Terra Nicola Tavoletta ha annunciato l’accordo in atto con la UAI che porterà all’ingresso nel capitale sociale del Centro di Assistenza Agricola anche della Confederazione, per un maggiore sviluppo del comparto agricolo e di tutta la filiera.

Presente anche l’AGCI Associazione Generale delle Cooperative Italiane con il Presidente Regionale Marco Olivieri e Alessandro Paltieri.

Nel corso della giornata l’Unione Artigiani Italiani ha consegnato, alla presenza del prof. Gennaro Luise, una borsa di studio allo studente della Pontificia Università Santa Croce, Don Jaime proveniente dall’Angola, che potrà così continuare il percorso formativo.

La parte conclusiva della giornata è stata dedicata all’approfondimento dei nuovi strumenti di lavoro offerti dal processo di digitalizzazione che sta cambiando il Paese, la formazione finanziata e le politiche attive del lavoro con i contributi di Fondo Conoscenza, ENEF e Ufficio Telematico.

Il Presidente Nazionale Gabriele Tullio spiega: