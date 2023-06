A Roma edizione n.33 del torneo di minirugby Peppe Brucato

Il 4 giugno l centro sportivo SapienzaSport, una giornata dedicata al rugby e alla solidarietà con 600 bambini tra i 5 e i 10 anni in campo insieme ai protagonisti del Progetto Rugby – Autismo

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna l’appuntamento sportivo dedicato a una delle figure più importanti del rugby romano, una giornata di sport, festa e solidarietà.

Domenica 4 giugno – a partire dalle ore 9:00 presso il centro sportivo SapienzaSport in via Fornaci di Tor di Quinto a Roma – prende il via la trentatreesima edizione del torneo ‘Peppe Brucato’, evento di minirugby organizzato dalla U.S. Primavera Rugby, realtà che da oltre 45 anni promuove il rugby e i suoi valori.

17 club, 55 squadre, 14 campi da gioco e un totale di 600 atleti con età compresa tra i 5 e i 10 anni. Sono solo alcuni dei numeri della trentatreesima edizione della storica manifestazione che vedrà impegnati bambini e club provenienti dalle regioni Lazio, Toscana, Abruzzo e Campania, dalla categoria under 7 all’under 11.

Un’intera giornata dedicata al rugby dei più piccoli, vera forza e motore del movimento rugbistico nazionale, una grande opportunità per vivere le emozioni dello sport nella sua espressione più pura.

Per l’occasione, a scendere in campo saranno anche le Istituzioni, presenti per premiare l’impegno sportivo dei giovani atleti e riconoscere al rugby i valori che da sempre lo contraddistinguono.

Con il patrocinio di Consiglio Regionale del Lazio, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Municipio Roma XV, Sport e Salute, Federazione Italiana Rugby e SapienzaSport, nel corso del torneo sono attesi Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Roma Capitale, Daniele Torquati, Presidente XV Municipio, Tommaso Martelli, Assessore alle Politiche del commercio e delle attività produttive e alle Politiche dello sport XV Municipio, e Maurizio Amedei, Presidente CR Lazio Federazione Italiana Rugby)

Oltre alle consuete premiazioni dei club migliori classificati, verrà assegnato un premio speciale alla “tifoseria più corretta, simpatica e coinvolgente”. Al club che complessivamente riuscirà a posizionarsi meglio nelle classifiche delle varie categorie, sarà infine assegnato il trofeo ‘Peppe Brucato’.

Prima delle finali, alle 15:30 sul campo principale dell’impianto sportivo SapienzaSport, spazio all’inclusione, con l’ultimo allenamento della stagione del Progetto Rugby – Autismo, promosso da PrimaveraCares®, realtà inclusiva della U.S. Primavera Rugby dedicata alle attività sociali.

Giunto all’undicesimo anno di attività, il progetto ha come obiettivo l’integrazione sportiva di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico attraverso il gioco del rugby.

Nato in modo naturale nel 2012 con pochi ragazzi, l’attività coinvolge oggi oltre 70 partecipanti che si incontrano ogni sabato sui campi da rugby.