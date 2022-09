A Palazzo Strozzi Sacrati in mostra il ‘Codice Rustici’

Conferenza stampa di presentazione il 15 settembre nella Sala Esposizioni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si inaugura giovedì 15 settembre in Palazzo Strozzi Sacrati la mostra ‘Codice Rustici – Uno sguardo rinascimentale su Firenze d’oggi’.

A tagliare il nastro, il Presidente della Regione Toscana, insieme alle curatrici della mostra Elena Gurrieri e Cristina Acidini.

La mostra sarà l’occasione per far conoscere ed apprezzare al pubblico uno dei manoscritti più preziosi al mondo, opera dell’orafo Marco di Bartolomeo Rustici che nella prima metà del 1400 raccontò il suo viaggio a Gerusalemme per visitare il Santo Sepolcro.

Un resoconto dettagliato, che descrive i percorsi, le rotte, le cose viste e le esperienze fatte in Terrasanta, un’andata e ritorno da e per Firenze che il manoscritto ci fa conoscere anche attraverso le splendide illustrazioni fotografando ciò che Firenze era a quell’epoca vista da un testimone di quel tempo.

Il manoscritto, concesso dal Seminario Arcivescovile di Firenze, sarà il protagonista di un percorso espositivo che vede main sponsor la BPER Banca e che apre al pubblico venerdì 16 settembre.

L’appuntamento con i giornalisti è giovedì 15 settembre alle ore 12:30 nella Sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, a Firenze.