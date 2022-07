A Palazzo Pirelli presentazione del ‘Food Film Festival Bergamo 2022’

In programma il 28 luglio a Milano

Domani, giovedì 28 luglio, alle ore 11:00 nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli sarà presentato il ‘Food Film Fest Bergamo’, giunto alla nona edizione.

Saranno presenti:

Giovanni Malanchini – Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia;

Carlo Mazzoleni – Presidente Camera di Commercio di Bergamo;

Alberto Brivio – Presidente di Coldiretti Bergamo;

Claudia Sartirani – Responsabile del progetto Food Film Fest Bergamo;

Luca Cavadini – Direttore artistico ‘Food Film Fest Bergamo’;

Beatrice Sancinelli – membro della giuria e regista.

‘Food Film Fest Bergamo’ si svolgerà dal 24 al 28 agosto. Si tratta di un progetto ideato nel 2014 dall’Associazione Culturale Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo, con la partecipazione di Coldiretti Bergamo e di Slow Food Bergamo Valli Orobiche Bassa Bergamasca, con l’obiettivo di raccontare il mondo del food attraverso il linguaggio universale del cinema.

Tre le categorie in concorso, ‘Doc’, ‘Animazione’ e ‘Movie’, per cinque giorni di proiezioni, video anteprime, food talk e presentazioni nel cuore storico di Città Alta, in piazza Mascheroni, un teatro naturale a cielo aperto.

Parlare di cibo significa parlare di salute, ma anche di economia, di impresa, di tradizioni, di innovazione, di comunicazione e, naturalmente, di sostenibilità ambientale, riciclo ed economia circolare.

Questi saranno le parole chiave al centro dell’edizione 2022 del ‘Food Film Fest Bergamo’.

Testimonial di questa edizione saranno Ricky Tognazzi ed Alessandro Haber.