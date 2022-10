A Gravedona (CO) al via la rassegna gastronomica ‘Selvatica’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che stamattina a Palazzo Gallio a Gravedona ha partecipato alla presentazione della quarta edizione della rassegna gastronomica ‘Selvatica’, promossa da Confcommercio Como e FIPE, Federazione Italiana Pubblici esercizi.

All’iniziativa ha preso parte anche la Consigliera regionale Gigliola Spelzini.

Ha spiegato Alessandro Fermi:

Questa iniziativa ha il merito di creare una rete virtuosa tra il settore della caccia, il mondo agroalimentare e della ristorazione, l’offerta turistica e culturale, adeguandola alle nuove tendenze del turismo di prossimità e dando un contributo importante all’economia e al turismo di vasti territori.

È un’opportunità di sviluppo locale in grado di sostenere la filiera agroalimentare e il settore della ristorazione attraverso la promozione e il consumo consapevole di prodotti locali che rappresentano un patrimonio non solo gastronomico, ma anche sociale e culturale del nostro territorio. Per questo ‘Selvatica’ è un modello da esportare in altri territori.