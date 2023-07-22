دور رئيس للفرقة 15 في حركة التحرير والبناء في “حملة السلام” بالمحرّر

الفرقة 15 تلعب دوراً رئيسياً وهاماً في فرض السلام والأمن في مناطق الشمال السوري المحرر، هذا الدور لا يأخذ شكل منع وقوع الجرائم أو التناحرات فحسب، بل أنه يتعدى ذلك إلى القيام بحملات متتالية ضد مهددي الاستقرار والأمن في هذه المنطقة.

وتأتي “حملة السلام” في كل مراحلها كضرورة لتحقيق هذا الاستقرار، إذ من الضروري أن يكون ظهر قوات الجيش الوطني السوري في حالة مستقرة لا يستطيع الأعداء العبث بحاضنته الشعبية.

في هذا السياق استطاعت قوات الفرقة 15 التابعة لحركة التحرير والبناء إلقاء القبض على أحد عشر تاجر مخدرات، تمّ تصنيفهم الأخطر بين تجار هذه السموم القاتلة، مما يعزّز الأمن في الشمال المحرر، ويزيد من ثقة المواطنين بهذه الحملات التي تمنع توريط الشباب في تعاطي المخدرات المضرّة بالصحة، والمسببة لهدر طاقاتهم، ودفعهم لارتكاب جرائم لتأمين قيمة هذه المواد السامة.