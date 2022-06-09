ختام أكثر من رائع لمعرض بساط الريح مُتوّجاً بحضور مميز ونجاح منقطع النظير

• الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود: “بساط الريح نسخة متميزة لمعرض أقل ما يوصف أنه زخم لإبداع”

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جدة، 8 يونيو 2022 – أوصاف الفارس

وسط حضور مميز ونجاح غير مسبوق، وفي تظاهرة ثقافية وإبداعية كبرى على مدار 5 أيام حفلت بالعروض والفعاليات، أُسدل الستار على النسخة الواحدة والعشرين من معرض “بساط الريح” والتي احتضنها مركز جدة سوبر دووم، بدعم خاص من هيئة الترفيه وفي إطار فعاليات موسم جدة لعام 2022، حيث دشّنت الحدث رائدة الأعمال الإنسانية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك”.

شهد الحدث مشاركةً واسعة من نخبة من الجهات الخيرية والشركات العريقة بمجال الفن والإبداع من داخل وخارج المملكة، حيث شاركت دول مصر والإمارات وتونس والبحرين وقطر ولبنان، ولفيف من ممثلي الصحافة والإعلام، وفي لفتة بارعة تؤصل الهوية السعودية تزينت أجنحة المعرض بلونية خاصة مستوحاةٍ من الهوية الوطنية السعودية، في رمزية عكست دور المملكة الرائد في احتضان ثقافات العالم والإنفتاح على المجتمعات المختلفة.

أكثر من 180 جناحاً وعارضاً شارك في هذه النسخة التي كسرت التقليد النمطي للمعارض، بعد أن توشّحت رداء الفن والتراث والأصالة الذي نسج خيوطه أبناء وبنات الوطن من المصممين الطموحين وهم يتبارون في إظهار مواهبهم للعالم والتعريف بطاقاتهم الإنتاجية من تصاميم وتحف فنية وأعمال تراثية تعكس تاريخ المملكة، كما ضم المعرض عروضاً لصناعات الأسر المنتجة من المملكة والخليج وجنسيات أخرى تنوعت ما بين إكسسوارات ومفروشات منزلية ومجوهرات وديكورات وأطعمة ومنتجات غذائية وأحدث خطوط الموضة والأزياء.