المسلط يحث السوريين على استمرار التكافل والتعاون إلى مرحلة ما بعد صدمة كارثة الزلزال

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على ضرورة المسارعة في إصلاح ما خربه الزلزال، لأن التأخير في إعادة البنية التحتية في المناطق السورية المتضررة قد يكون له تبعات صحية خطيرة على الناجين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار المسلط إلى أن الدعم الدولي لا ينبغي أن ينحصر بتقديم المعونات للمتضررين جراء الزلزال المدمر، مشدداَ على ضرورة أن تكون هناك خطة حقيقية ملموسة لما بعد الزلزال مِن قبل الدول الفاعلة والمنظمات الدولية تجاه الشمال السوري.

وأضاف المسلط أن تكاتف وتعاون السوريين من الضروري أن لا يقف عند عمليات الإيواء والإغاثة والإنقاذ، إنما أن يستمر التكافل إلى مرحلة ما بعد صدمة الكارثة، لافتاً إلى أن تبعات الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في السادس من الشهر الجاري ستطال الجوانب الصحية وحتى الاجتماعية بسبب تجمع عدة عوائل في خيمة واحدة.

وكان الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان شباغان، قد حذر من تفشٍّ خطر للأمراض بسورية في حال لم تُوفَّر مساكن دائمة لمئات الآلاف من النازحين في القريب العاجل.

وأوضح شباغان أنّ تأثير الزلزال على الوصول إلى المسكن والمياه والوقود والبنى التحتية المختلفة يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض، ومضيفاً أنّ الكارثة كانت لها آثارها المدمّرة كذلك على صحة السوريين النفسية.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري