الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة: الفجر الصادق

جيش الدفاع يطلق عملية الفجر الصادق ضد حرمة الجهاد الاسلامي بالقضاء على المدعو تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في حركة الجهاد الإسلامية. كما استهدف خليتيْ مخربين لاطلاق صواريخ مضادة للدروع في طريقها لتنفيذ عملية بالاضافة الى استهداف المدعو عبدالله قدوم قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في شمال قطاع غزة في الجهاد الاسلامي

*الفجر الصادق: في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم القضاء على المدعو تيسير الجعبري قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد الإسلامي*

قام جيش الدفاع قبل قليل باستهداف أهداف إرهابية لحركة الجهاد الاسلامي حيث قامت طائرات حربية باستهداف المدعو تيسير الجعبري القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع والذي كان يحرص في الأيام الأخيرة على تنفيذ هجمات بصواريخ مضادة للدروع ضد مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع.

كما تم استهداف نحو 10 ناشطًا إرهابيًا من الحركة واستهداف خلايا لنشطاء كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات اطلاق صواريخ مضادة للدروع وعمليات قنص.

كما تم استهداف معسكرات ومباني يستخدمها نشطاء الحركة.

الجعبري كان شخصية بارزة في الجهاد الإسلامي وشغل مناصب مختلفة في الحركة ومن بينها قائد ملف العمليات ومسؤول عن اتخاذ قرارات عديدة في الحركة وعن محاولات لتنفيذ هجمات ضد مواطني إسرائيل.

بعد القضاء على المدعو ماجد حرازين في كانون الأول 2007 تقدم الجعبري في صفوف الحركة حتى تولى منصب قائد منطقة شمال القطاع خلفًا للمدعو بهاء أبو العطا الذي تم القضاء عليه.

خلال عملية حارس الأسوار وجه الجعبري عمليات عديدة لاطلاق قذائف صاروخية نحو دولة إسرائيل وكان مسؤولًا عن عملية استهداف جيب مدني أصيب فيها مواطن إسرائيلي.

تم الاعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية لمناطق تبعد حتى 80 كلم عن قطاع غزة.

سيواصل جيش الدفاع عملياته ضد الجهاد الاسلامي بهدف اعادة الأمن لسكان دولة إسرائيل