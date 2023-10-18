اتحاد شباب المصريين بالخارج يدين أفعال الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين ويؤيد قرار السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

أصدر اتحاد شباب المصريين بالخارج بيان ادان فيه ما يفعله الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال الإسرائيلي من قتل وترويع الامنين فى فلسطين الشقيقه وتدميرهم للبنية التحتيه وقصفهم مستشفى المعمداني وقتل المرضى ومحاولاتهم البائسة لتهجير أهل غزة لكى يمحو قضية أهل فلسطين الخالدة فى حقهم فى أرضهم والعيش فيها آمنين ويقف أعضاء الاتحاد خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل القرارات التى سيتخذها سيادته للمحافظه على الامن القومى المصرى والاراضى المصريه وتقديم يد العون لاهلنا فى فلسطين ومساعدتهم على تحقيق حلمهم المشروع فى دولة فلسطينيه وقد تم توجيه اعضاء الاتحاد المتواجدين فى كافة الدول العربيه والغربيه بالعمل على توضيح الصورة الحقيقة لما يحدث على الارض فى فلسطين من مجازر وحشيه وانتهاكات ضد الانسانيه يفعلها الكيان الاسرائيلى تعد جرائم حرب وأيضا توضيح الموقف المصرى وما تقوم به من جهود حثيثة ومخلصه لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين وحشد المجتمع الدولى لذلك.

ودعي اتخاد شباب المصريين في الخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس التواب في بيانه كافة المصريين للتلاحم والوقوف صفا واحدا خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لكى نعبر مع بعضنا البعض تلك الازمة الخطيره التى تهدد امننا القومى والعربى ودائما وابدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا.