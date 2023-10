In corso a Roma riprese del film ‘Cyr@no.org’ di Andrés Arce Maldonado

Il film uscirà nelle sale a gennaio

Sono in corso a Roma le riprese del film ‘Cyr@no.org’ di Andrés Arce Maldonado, prodotto dalla Movie Factory S.r.l. con il sostegno del MiC.

Una commedia corale che vedrà tra i suoi protagonisti Igor Mattei con Giorgia Fiori, Ivana Pantaleo, insieme a Paola Migneco, Carmen Giardina, Francesca Palmas, Francesco Falabella, Roberto D’Alessandro, Lorenzo Carcasci, Sandro Calabrese, Ermanno De Biagi, Nicholas Brenci; tra i più giovani Viktorie Ignoto, Vitalia Ippolito e la giovanissima Giulia Bartoli.

Da sottolineare che quasi tutti gli attori provengono dal Teatro.

Un film che racconta la storia di Marco, Igor Mattei, protagonista maschile insieme alle due femminili, Giorgia Fiori e Ivana Pantaleo, che trova la forza, la capacità di rigenerarsi, la resilienza, di reinventarsi, in un mondo senza lavoro, ma iperconnesso, in cui l’inventiva del singolo individuo ha effettivamente il suo spazio di azione.

Ed è proprio in questo world wide web, questo mondo in cui tutti sono potenzialmente in relazione con tutti la chiave narrativa di ‘Cyr@no.org’, un mondo in cui le solitudini si incontrano mentre al tempo stesso ne scaturiscono, rendendo gli individui soli dietro ai loro schermi, in un girotondo senza fine.

Girotondo che torna, come i cerchi dentro al cerchio… il testo di Schnizler inspira un bellissimo film di Fernando Meirelles ‘Passioni e desideri’, che a sua volta inspira noi e ci spinge oltre salendo di livello e appoggiandoci alla nuova rete che ormai, tesse inesorabilmente i nostri destini.

Regia di: Andrés Arce Maldonado

Cast: Igor Mattei, Giorgia Fiori, Ivana Pantaleo, Paola Migneco, Carmen Giardina, Francesca Palmas, Francesco Falabella, Roberto D’Alessandro Lorenzo Carcasci, Sandro Calabrese, Ermanno De Biagi, Nicholas Brenci

Sceneggiatura: Andrés Arce Maldonado, Paola Migneco

Fotografia: Andrés Arce Mldonado

Scenografia: Sofia Nanu

Costumi: Ivana Pantaleo

Produttore: Francesco Paolo Montini

Produzione: Movie Factory S.r.l. con il contributo del Ministero della Cultura

Distribuzione: Cinema

Location: Roma

Biografie

Igor Mattei

È attore di teatro cinema e TV e regista teatrale. Laureato in lettere moderne con una tesi sul teatro di Massimo Bontempelli presso l’Università di Roma La Sapienza.

Ha studiato con Antonio Latella, Danio Manfredini, Enzo Cosimi, Eleonora Danco e lavorato, fra i molti altri con Pierluigi Pieralli, Teatro Del Carretto, Walter Manfrè, Alessio Pizzech, Walter Pagliaro, Riccardo Vannuccini, Franco Miseria, Duccio Camerini.

Per il cinema protagonista di vari cortometraggi di lungometraggi quali: ‘L’Angelo’, cortometraggio, di Roberto Di Vito; ‘Bianco’ di Roberto Di Vito, Bari Film Festival e al 31° Fantafestival 2011 di Roma, L’Isola del Cinema di Roma, in concorso al Festival Terra di Siena e ne ‘L’Affare Bonnard’, 2015, di Anna Maria Panzèra; ‘Te absolvo’ per la regia di Carlo Benso, 2017.

‘Tre notti’, 2017, cortometraggio per la regia di Gainluca Catàlfamo; ha preso parte al film La coppia dei Campioni per la regia di Giulio Base, 2016, e al film ‘La verità è in cielo’ di Roberto Faenza, 2016, ‘Oltre la bufera’ di Marco Cassini, 2017, ‘Il mio regno’, regia di Andrés Arce Maldonado, 2018; ‘Sadok’, cortometraggio 2018, regia di Geraldine Ottier; ‘Una questione di scelte’ (corto sociale, 2019, regia di Andrés Arce Maldonado, ‘Trip’, 2022, regia di Igor Maltagliati, ‘Cyr@no.org’, in lavorazione, regia Andrés Arce Maldonado.

Per la TV ha lavorato in numerose produzioni: Distretto di polizia, grandi domani, un posto al sole, baciamo le mani, Incantesimo, Terapia d’urgenza; Al di là del Lago, Il Bello delle Donne.

Ha lavorato, fra gli altri, con registi come Antonello Grimaldi, Lucio Gaudino; Genovese/Miniero; Vincenzo Terracciano, Eros Puglielli, Gianfarnco Albano, Raffaele Mertez, Luca Ribuoli.

Come Regista: autore e coregista dello spettacolo ‘Billie Blu(es)’ omaggio a Billie Holiday, Teatro Argot di Roma 2007; ‘Clitennestra’, di Marguerite Yourcenar con Marina Biondi, rappresentato nel 2011 a Villa Adriana all’interno della mostra ‘Le Luci Italiane di M. Yourcenar’, nel 2012 presso il Teatro Vascello di Roma e in vari teatri italiani. ‘Cassandra’ di C. Wolf, regia, per la rassegna teatrale al femminile ‘Regine’, Estate romana 2010; ‘Rooms’ presso l’International Acting School Rome 2009, drammaturgia e regia; ‘Shakespearen Puppetts’ uno studio scenico su Shakespeare, drammaturgia e la regia, Teatro allo Scalo di Roma, ‘Raffaele Viviani, versi, prosa e musica’ di e con Franco Acampora, riallestimento, Todi Festival 2013. Docufilm ‘In Direzione Ostinata e Contraria… AD ARTE’, regia.

Dal 2014 ad oggi ha ideato e diretto insieme all’attrice Marina Biondi AD ARTE CalcataTeatroCineFestival Rassegna di teatro e cinema emergente e indipendente ‘made in Italy’ e prodotto per conto della propria Associazione Culturale ‘Dillinger’, oltre alla rassegna suddetta anche gli spettacoli ‘La Cerimonia’, 2015, per la regia di Carlo Benso con Marina Biondi e Astra Lanz e ‘Fedra’ di Seneca, 2016, per la regia di Mariano Anagni e vari documentari.

Andrés Arce Maldonado

Nasce a Bogotà Colombia il 24/07/1972. Dopo un percorso di studi musicali presso il conservatorio lascia la Colombia per trasferirsi a Roma dove studia cinematografia presso l’Istituto R. Rossellini, diplomandosi in montaggio e specializzandosi in regia ad Edimburgo, Stevenson College, e New York, NYU. Negli anni successivi studia sociologia all’Università di Roma La Sapienza.

È regista cinematografico, oltre che direttore della fotografia, montatore, filmaker indipendente. È inoltre musicista, sassofonista, ma anche attore, fotografo e videoartista.

Lungometraggi:

2008 Bastardi

2009 Falene

2010 Truthful

2013 Carta Bianca

2014 Dentro

2016 Risorgi

2018 Dio salvi la Regina

2020 Angeli

2023 cyr@no.org in lavorazione

altri lavori pubblicità, videoarte

Foto per gentile concessione di Movie Factory S.r.l.