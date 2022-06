Yemen: resa dei conti interna tra gli Houthi

Ucciso un importante capo del gruppi sciita a Sana’a

È ancora in corso la resa dei conti interna tra i leader della milizia Houthi nello Yemen, dove un capo di spicco del gruppo sciita è stato ucciso insieme a due suoi compagni per mano di uomini armati a Sana’a.

Fonti locali hanno riferito che la vittima di questo omicidio è Abu Fadl Yahya Munir al-Hanami, ucciso insieme a due suoi compagni, a nord della capitale.

Uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco su al-Hanami e sui suoi compagni nella zona di Al-Jamna, lungo la via che porta all’aeroporto internazionale di Sana’a, secondo quanto riportato dall’agenzia yemenita “Khabar”.

Al-Hanami era il leader Houthi più importante nel distretto di Bani Hashish. Le fonti hanno suggerito che il suo omicidio rientri nella lotta tra correnti all’interno della milizia Houthi, che di recente ha accelerato il ritmo.

La tribù Bani Hashish ha anche accusato la milizia Houthi di essere dietro l’assassinio e ha detto che l’operazione arriva come un’estensione di una serie di operazioni simili prodotte dal conflitto tra le correnti Houthi, all’interno dello schema attuato dalla corrente proveniente da Saada, che è la roccaforte degli Houthi in Yemen, per completare l’uccisione dei grandi leader che non sono ad essa affiliati.