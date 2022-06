‘Improvvisiamo perché siamo liberi’ a Galleria Toledo

Concerto il programma il 21 giugno a Napoli

Martedì 21 giugno, ore 18:00, al Teatro Galleria Toledo Eclettica 2.2 – Musica Millemondi, produzione del Teatro Galleria Toledo a cura di Girolamo De Simone, presenta il concerto ‘Improvvisiamo perché siamo liberi’.

Nel lontano 1990, il musicista fluxus Giuseppe Chiari invitò al Centro Pecci di Prato musicisti e non musicisti per dar luogo a un’improvvisazione rimasta memorabile…

Su quell’idea nasce un long concert che intende essere allo stesso tempo un laboratorio permanente sulle idee Fluxus: vale a dire un’esperienza in grado di cambiare la nostra percezione del suono.

In occasione della Festa della musica 2022, si esibiranno in quest’ultimo concerto di Eclettica 2.2 due ensemble nati nell’ambito delle progettualità attivate dal Ministero dell’Istruzione su tutto il territorio nazionale, per promuovere la conoscenza e lo studio del jazz e dei nuovi linguaggi musicali.

In trio, Alessandro Silvestro, pianoforte, Raffaele Artiaco, batteria, e Daniele Cortese, basso, proporranno i loro “Sketches”, a metà strada tra composizione estemporanea e musica su schemi.

Il secondo gruppo “Horus – nuovi linguaggi”, chitarre, sax, clarinetto e tastiere è formato da Maria Gra-zia Castello, Vittoria Cardone, Domenico di Francia, Giovanni Grasso, Stefano Landolfi, Emanuele Falanga e Gaetano Marte.

L’inconsueta geometria proporrà ‘Pulsazione mistica’, lavoro collettivo di improvvisazione con la guida del compositore partenopeo Enzo Amato. Si affiancherà al gruppo Horus il giovane Giuseppe Augello, che farà ascoltare al pubblico napoletano il suono del ‘Tension-Engine’, un nuovo e sorprendente strumento elettronico autocostruito.

Seguirà, in anteprima nazionale, la presentazione del volume ‘Il suono è un altro sguardo’ di Girolamo De Simone, edito da Marco Refe per Crac Edizioni, con una divergente e divertita lettura del ‘Nuovo bestiario musicale’, silloge dei vizi e delle (cattive) abitudini dei musicisti in carriera…

Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo

Via Concezione a Montecalvario 34 – Napoli

tel. 081-425037 – 081-425037

Biglietto:

intero €12,00 / ridotto per studenti: €6,00

prenotazioni.galleriatoledo@gmail.com