World Radio Day: Radio Spasso presenta a Napoli palinsesto 2024

Appuntamento il 13 febbraio all’ex Base NATO di Bagnoli

Radio Spasso è stata fondata nell’autunno del 2019 da Tullia Pugliese – Founder, Team Leader e Direttore Artistico della radio – con l’obiettivo di raccontare in chiave leggera argomenti diversi, divertendosi e coinvolgendo generazioni differenti di speaker, podcaster e ascoltatori.

Il nome di battesimo della radio non è stata una scelta casuale, trattandosi di una web-radio partenopea: ‘o spasso, in lingua napoletana, sono le noccioline, gli anacardi e tutti gli stuzzichini che si mangiano – spesso accompagnati da una birra – durante le festività intorno ad un tavolo, ma Spaß in tedesco è anche divertimento, ‘spassarsela’.

Trattandosi di una web-radio, poi, si può portare sempre… a spasso!

Il palinsesto del 2024 sarà presentato ufficialmente nel corso del lungo evento pomeridiano che celebra la Giornata Mondiale della Radio – World Radio Day che si terrà a Napoli, negli spazi dell’ex Base NATO, via della Liberazione, il 13 febbraio 2024 a partire dalle 18:30.

Ecco i nomi dei protagonisti del 2024 della ‘scuderia’ di Radio Spasso: Matteo Rinaldi, Jessica Ammendola, Giusy Tufano, Joanna, il trio Mu.Li, Daniela Mastrocinque, Andrea Raguzzino, Michelangelo Iossa e la stessa Tullia Pugliese.

L’arte nelle sue varie forme, l’attualità e le curiosità del nostro tempo sono al centro dell’attenzione di Radio Spasso.

Spiega Tullia Pugliese, deus-ex-machina della web-radio: