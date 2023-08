Vastogirardi, firma Vincenzo Ferrara ex Virtus Entella e Sassuolo

Vanta13 presenze in Nazionale Italiana Under 17 e 24 in Under 18

Riceviamo e pubblichiamo.

L’ASD Polisportiva Vastogirardi rende noto l’ingaggio di Vincenzo Ferrara, un classe 2003 proveniente dalla Primavera della Virtus Entella, club di Lega Pro.

Nella stagione scorsa si è messo in mostra nel campionato di Primavera 2, collezionando 17 reti e diventando il capocannoniere del Campionato. Nato a Napoli il 7 febbraio 2003, ma da sempre al Nord per la sua carriera calcistica.

Scoperto nella stagione 2019/2020 dalla società emiliana, il Sassuolo lo cederà poi nella stagione 2022/2023 alla Virtus Entella dove finalmente trova la sua dimensione.

Il ragazzo, di origini napoletane è un attaccante, più precisamente una seconda punta, che però può essere adattato in altri ruoli del reparto offensivo.

Vanta anche 13 presenze in Nazionale Italiana Under 17, segnando 5 reti, e 24 presenze in Under 18, segnando 12 reti e 1 assist.

La società dopo un lungo inseguimento riesce a strappare alla concorrenza questo giovane talento.

Le sue prime parole in gialloblù: