Vaccinazioni gratuite per influenza per over 60 in farmacie napoletane

Iorio, Presidente Federfarma Napoli: ‘Farmacie sempre più avamposto sanitario’

Dal 2 novembre tutti i cittadini over 60 potranno ricevere gratuitamente in farmacia il vaccino antinfluenzale; basterà rivolgersi in una delle circa 300 farmacie aderenti tra Napoli e provincia per essere vaccinati.

La campagna vaccinale per l’influenza risulta particolarmente importante come momento di prevenzione generale della fascia di popolazione over 60; a proposito di prevenzione è bene ricordare che le farmacie napoletane sono tuttora operative anche per la somministrazione di quarte e quinte dosi di vaccinazioni Covid.

Commenta Riccardo Maria Iorio, Presidente di Federfarma Napoli:

Le farmacie napoletane si qualificano ancora una volta come veri e propri avamposti sanitari capaci di offrire servizi ai cittadini. Le istituzioni sanitarie contano sul contributo delle farmacie non solo per la capillare presenza sul territorio, ma anche per l’apprezzamento che i cittadini dimostrano verso il proprio farmacista con il quale, soprattutto tra le fasce di popolazione più anziana, esiste un rapporto di ‘amicizia’ basato sulla fiducia quotidianamente riposta in noi.

Attraverso le farmacie si punta anche a coinvolgere gli indecisi ed a raggiungere quella fascia di popolazione magari non informata della possibilità di ricevere gratis il vaccino per l’influenza. Per questo sia attraverso i canali social di Federfarma Napoli che attraverso locandine in farmacia sarà data anche ampia comunicazione alla cittadinanza.

Spiega Riccardo Iorio: