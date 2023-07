Unci AgroAlimentare: proroga scadenze finanziamenti

L’AGEA proroga al 31 agosto la scadenza per le domande biennali di saldo dei progetti in Campania, Lazio e Sicilia

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Unci AgroAlimentare, associazione nazionale di settore del mondo cooperativistico, guidata dal Presidente Gennaro Scognamiglio, informa gli operatori e le imprese interessate che la direzione dell’organismo di coordinamento dell’AGEA, Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, ente pubblico governativo che si occupa dei pagamenti dei progetti finanziati dal FEAGA, Fondo europeo agricolo di garanzia, e dal FEASR, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ha dato il via libera al differimento del termine per la presentazione delle domande biennali di saldo di fine lavori, per gli investimenti previsti dalle misure delle annualità 2020/2021 e 2021/2022, richiesto dalle Giunte delle Regioni Campania, Lazio e Sicilia.