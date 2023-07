Concerto tributo a Battisti dell’Orchestra Sinfonica di Matera

Otto repliche nei comuni della provincia di Matera, fra il 17 luglio e il 24 agosto il tour sarà a Miglionico, Montescaglioso, Pisticci, Nova Siri Scalo, Montalbano Jonico, Bernalda, Policoro e Scanzano Jonico

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via da Pomarico (MT) domenica 16 luglio il tour dell’Orchestra Sinfonica di Matera sulle note delle più belle canzoni di Lucio Battisti.

In piazza Liberazione – con inizio alle 21:00 – il musicista Mario Rosini, voce e pianoforte, interpreterà successi come ‘Acqua azzurra, acqua chiara’, ‘Emozioni’ e ‘Prendila così’.

Il concerto tributo al cantautore è arricchito dagli interventi attoriali di Giuseppe Ranoia, che darà voce a pensieri, episodi e curiosità sulla vita di Battisti.

A eseguire le canzoni che fanno parte della memoria condivisa del nostro Paese, sarà l’Orchestra Sinfonica di Matera diretta dal Maestro Vito Andrea Morra, autore anche dell’adattamento per orchestra.

Il concerto Battisti per sempre, dopo l’appuntamento a Pomarico, sarà replicato lunedì 17 luglio al Castello del Malconsiglio di Miglionico; martedì 18 luglio nell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso; mercoledì 19 luglio in piazza La Salsa a Pisticci; giovedì 20 luglio all’Anfiteatro Totò a Nova Siri Scalo.

Nel mese di agosto nuove repliche: mercoledì 16 agosto in piazza Giovanni Paolo II a Montalbano Jonico; giovedì 17 a Bernalda in piazza San Bernardino; mercoledì 23 agosto in piazza Segni a Policoro e giovedì 24 agosto in piazza Aldo Moro a Scanzano Jonico. L’orario d’inizio di ciascun concerto è alle 21:00.

Afferma la Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera Gianna Racamato:

Con lo spettacolo Battisti per sempre vogliamo offrire al pubblico dei Comuni della Provincia di Matera la possibilità di ascoltare l’Orchestra dal vivo e di apprezzare la bravura degli orchestrali che ne fanno parte. Giovani musicisti del nostro territorio che, grazie alla presenza dell’Orchestra, hanno trovato lavoro qui dove sono nati e dove si sono musicalmente formati. L’Orchestra Sinfonica di Matera è l’Orchestra di tutti noi lucani anche e soprattutto perché rappresenta il talento e la passione dei nostri giovani.

La stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Matera, denominata Da Rosini a Rossini, proseguirà fino al 2 settembre.

Ad agosto l’Orchestra Sinfonica di Matera con il soprano Martina Tragni, il mezzosoprano Mariangela Zito, il tenore Vincenzo Casertano e il baritono Vincenzo Parziale renderà omaggio alle più note arie d’opera con il concerto Sulle ali del Bel Canto, appuntamento l’8 agosto ad Accettura, il 9 a Valsinni, il 10 a Tursi, l’11 a Irsina, il 12 a Bernalda e il 13 a Grassano.

La stagione estiva si concluderà il 2 settembre a Matera con ‘Fantasia sinfonica para un hombre de tango’.

Realizzato in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival.