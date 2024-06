Judo: ecco i campioni del CSI

Più di 400 kimono sui tatami tricolori

Scudetti tricolori per i kimono del Judo CSI. Domenica 9 giugno il PalaLovato di Gorle (BG) ha laureato nell’arte marziale i nuovi campioni per peso e cinture nelle due classi regolamentari dei preagonisti e degli agonisti.

Oltre 400 i judoka finalisti, in gran parte delle palestre lombarde, salutati dal Presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio, e dal numero uno dell’Associazione in Lombardia, Paolo Fasani.

Fuori dalla Lombardia, solo cinture emiliane e toscane.

A bordo tatami sono stati 25 gli ufficiali di gara del CSI ad arbitrare i vari combattimenti.

Fra grandi esultanze nelle finali individuali per le medaglie vinte, e qualche naturale insoddisfazione per una gara finita male, è la classifica per società a racchiudere i risultati della giornata.

Nella graduatoria dei preagonisti è assoluta padrona l’Associazione Sportiva Bergamasca Sankaku, prima davanti alla palestra varesina del Judo Bu-Sen Varano ed al Judo Calcinato Brescia. Appena giù dal podio altre tre palestre lombarde: l’orobica Ji-Ta-Kyo-Ei Ciserano, Judo Club Brebbia e Judo Club Clusone (BG).

Nella classifica delle squadre agonistiche, l’oro va invece ad un’altra società di casa, Judo Club Ponteranica, davanti alla mantovana Judo Fuji-Yama ed alla Sankaku.

Staccate nel punteggio più indietro Judo Bu-Sen Varano, Lenno, e Judo Roncadelle.