Ecco GaiolEtta, la navetta elettrica gratuita che agevolerà il tragitto per l’Area Marina Protetta. Nel nostro reportage, l’inaugurazione della nuova modalità sostenibile di accesso al Parco, che in via sperimentale funzionerà tutti i weekend di agosto.