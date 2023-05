UGL Chimici Latina: Ivan Vento confermato Segretario provinciale

Riceviamo e pubblichiamo.

Ivan Vento è stato confermato Segretario provinciale dell’UGL Chimici di Latina.

All’unanimità, il V Congresso, ha premiato l’operato messo in atto da Vento ultimi anni che ha portato risultati importanti.

Lo testimoniano i numeri: nel corso dei questi ultimi anni, nonostante la pandemia e la crisi economica, oltre all’aumento degli iscritti che si è attestato su un lusinghiero 12 percento, è più che raddoppiata la rappresentatività all’interno delle aziende passando da 14 a 29 RSU.

Apprezzamento dunque per l’ottimo lavoro svolto da Vento, è stato manifestato da tutti i delegati, intervenuti nel dibattito congressuale, dal Vice Segretario generale Luigi Ulgiati e dal Segretario nazionale dei Chimici Eliso Fiorin, che hanno ringraziato la Segreteria pontina per l’impegno e il sostegno profuso verso i lavoratori.

Ha detto Vento:

Abbiamo puntato sul contatto con lavoratori, dando loro risposte concrete ad ogni ora del giorno e anche della notte.

Ci siamo guadagnati l’apprezzamento delle controparti datoriali e delle aziende che oggi vedono in noi interlocutori validi in grado di individuare soluzioni ai vari problemi.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato in questi anni per il rilancio del sindacato a Latina. Abbiamo sfide difficili davanti a noi come, ad esempio, la dura vertenza Corden Pharma che si trascina da cinque anni.

In questo mandato puntiamo sulla crescita ulteriore del sindacato, al miglioramento della struttura di segreteria, ad un impegno maggiore sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, questo, è quanto mai urgente e a tal proposito i nostri RLS saranno la voce all’interno delle aziende.

Da parte mia continuerò ad essere a disposizione di tutti i lavoratori.