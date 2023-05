Galleria dell’Accademia di Firenze, ingresso gratuito 7 maggio 2023

In occasione della ‘domenica al museo’

Domenica 7 maggio la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico, in occasione della ‘domenica al museo’, iniziativa introdotta dal MiC – Ministero della Cultura.

L’orario di apertura del museo è il consueto, dalle 8:15 alle 18:50, ultimo ingresso 18:20, non è prevista la prenotazione.

La Galleria dell’Accademia di Firenze apre le sue porte e invita a godersi tutte le collezioni permanenti conservate nel museo che spaziano dal Duecento al XIX secolo.

Qui si può ammirare il maggior numero di opere scultoree di Michelangelo Buonarroti, raccolte in unico luogo ma anche la straordinaria carrellata di fondi oro, la più importante a livello internazionale.

La Gipsoteca, un vero gioiello, riaperta recentemente con un nuovo allestimento, espone oltre 400 gessi, tra busti, bassorilievi, sculture monumentali, modelli originali in gran parte di Lorenzo Bartolini, uno dei maggiori scultori italiani dell’Ottocento.

Un luogo di grande fascino che ricrea idealmente lo studio di Bartolini, arricchito da una raccolta di dipinti di maestri ottocenteschi che hanno studiato o insegnato all’Accademia di Belle Arti.

E infine, per gli appassionati del settore, nella sala degli strumenti musicali si trovano esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena, come il clavicembalo in legno di cipresso e ebano del 1700 di Bartolomeo Cristofori, il clavicembalo espressivo dell’inglese Thomas Culliford del 1785, uno dei pochi clavicembali inglesi presenti in Italia, e il famoso pianoforte verticale costruito da Domenico Del Mela nel 1739.