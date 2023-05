FTS primo circuito multimediale in Italia, la soddisfazione di Giani

Il riconoscimento è giunto nei giorni scorsi dal MiC

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Soddisfazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per il nuovo successo di Fondazione Toscana Spettacolo, che si conferma per l’anno 2022 primo Circuito Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo per la qualità, la quantità e la diffusione sul territorio della propria offerta culturale.

Il riconoscimento è giunto nei giorni scorsi dal Ministero della Cultura, che ha previsto per l’ente un contributo di 923.205 euro.

Ha detto il Presidente Giani:

Questo riconoscimento, ottenuto anche per il 2022, ci riempie di orgoglio – e premia dell’attenzione costante che la Regione Toscana ha riservato a cultura e spettacolo anche in questi anni difficilissimi. Il nostro lavoro su questo fronte è andato avanti, non solo sotto forma di sostegno, ma anche come ascolto e collaborazione, come dimostrano gli straordinari risultati partecipativi ottenuti con Gli Stati generali della cultura, dei quali anche Fondazione Toscana Spettacolo è stata partner. Un ringraziamento a tutto il mondo dello spettacolo dal vivo, ai Comuni che aderiscono al Circuito e che hanno permesso questo straordinario risultato, a tutti coloro che con passione e lavoro portano avanti il progetto di una cultura di qualità, capace di raggiungere tutti e crescere insieme alla comunità.

Dichiara la Presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti:

Accogliamo con grande orgoglio un riconoscimento che conferma il lavoro portato avanti da Fondazione Toscana Spettacolo per la valorizzazione del patrimonio dei grandi e piccoli teatri toscani, con un’offerta culturale accessibile, differenziata e di qualità in grado di intercettare un pubblico trasversale e di promuovere lo spettacolo dal vivo sui territori. Il risultato ottenuto è frutto dell’impegno dello staff di Fondazione Toscana Spettacolo, della proficua sinergia con i Comuni del Circuito e dell’alto livello delle proposte messe in campo dalle compagnie che vengono selezionate per la programmazione e le progettualità promosse nell’ambito della prosa, della danza, della musica e del circo contemporaneo.

Fondazione Toscana Spettacolo onlus rafforza così la sua posizione di Circuito più finanziato dal FNSV, Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, tra gli 11 Circuiti Regionali Multidisciplinari in Italia.

Un successo che Fondazione Toscana Spettacolo condivide con la Regione Toscana e con le oltre 60 amministrazioni comunali associate.

Una conferma che premia la continuità di impegno dimostrata dall’ente, capace di garantire sul territorio la propria offerta culturale anche nei momenti più duri degli ultimi anni segnati dalla pandemia, senza interrompere mai il proficuo rapporto con gli spettatori.