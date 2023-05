Rocca incontra i sindacati: positivo il giudizio della UGL Lazio

Molti spunti interessanti che contribuiranno al rilancio economico e sociale del territorio regionale

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tanto atteso tra le OO.SS. e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. A rappresentare la UGL Lazio il Segretario regionale Armando Valiani.

Il confronto ha partorito molti spunti interessanti che contribuiranno al rilancio economico e sociale del territorio del Lazio nel quale troppe sono le criticità trovate dalla nuova Amministrazione.

Durante l’incontro il Presidente Rocca si è soffermato, senza usare giri di parole, sulla situazione drammatica della sanità regionale, un quadro molto difficile, quasi da collasso e che le azioni che dovremmo affrontare nei prossimi mesi saranno anche dolorose, ma porteranno nei prossimi anni ad avere una sanità di qualità e soprattutto uguale per tutte le Province del Lazio.

Al centro non devono esserci interessi dei singoli ma la qualità della persona in particolare delle figure fragili.

Non si è parlato solo di sanità però. Molti gli argomenti trattati come il lavoro e le sue mille sfaccettature, dalle politiche attive alla formazione alle certificazioni delle competenze.

La disoccupazione giovanile e femminile, per la quale la Regione si è impegnata a trovare gli strumenti per ridare dignità ad una fascia fondamentale della società per la forza lavoro in grado di esprimere.

Il Presidente Rocca si è impegnato ad istituire un confronto periodico di concertazione con le parti sociali sui aspetti quali impresa ed economia, per dare tutti un contributo affinché il Lazio possa tornare ad essere una regione di riferimento per la qualità del lavoro e un volano per l’economia di tutta la nazione.

Il tema infrastrutture è stato argomento sul quale l’UGL Lazio da tempo guarda, consapevole che soltanto una viabilità migliore e all’avanguardia possa attrarre investimenti e aiutare le aziende e il Turismo a svilupparsi.

Le infrastrutture sia digitali che strutturali sono fondamentali per collegare la regione con le altre città più importanti e i piccoli comuni che grazie alla loro prossimità possono sopravvivere.

In tal senso, Rocca ha sottolineato l’importanza della realizzazione di tutte le infrastrutture strategiche.

