Ucraina: Emirati, raddoppiare gli sforzi di pace

Alla riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU sull’Ucraina, gli Emirati Arabi Uniti hanno rinnovato la richiesta di raddoppiare gli sforzi per raggiungere la pace. Lo riporta il giornale “al Khaleej“.

Lana Zaki Nusseibeh, Assistente Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per gli Affari Politici, Rappresentante Permanente degli Emirati Arabi Uniti presso le Nazioni Unite, ieri sera, 29 giugno, ha dichiarato:

La comunità internazionale deve intensificare i suoi sforzi per ridurre le tensioni e impegnarsi in modo proattivo per porre fine al conflitto in Ucraina.

È tempo di avviare i negoziati sul cessate il fuoco in Ucraina.