‘Tutto a posto’ al Teatro Cometa Off

In scena a Roma dal 18 al 22 gennaio

Torna dopo 28 anni, dal 18 al 22 gennaio sul palcoscenico del Teatro Cometa Off di Roma ‘Tutto a posto’, uno spettacolo teatrale brillante, scritto dall’eccellente penna di Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre e interpretato da sei giovani attori del panorama artistico italiano.

Sotto l’attenta regia di Maurizio Lops lo spettacolo, che debuttò nel 1994 sempre al teatro Cometa Off, illustra i sottili equilibri che regolano la vita di ogni uomo e di ogni donna: il rapporto tra il bello e il brutto, il visibile e l’invisibile e tra cosa è giusto e cosa è sbagliato.

L’estrema contemporaneità del testo permette di parlare in maniera diretta ad un pubblico ampio utilizzando l’ironia come mezzo per esorcizzare l’inquietudine del vero.

Teatro Cometa Off

Via Luca della Robbia 47

Roma

Orari spettacoli:

da mercoledì a sabato ore 21:00;

domenica ore 18:00

Biglietto

intero €15,00;

ridotto €12,50;

bambini inferiori 14 anni €10,00

Per info e prenotazioni:

https://www.cometaoff.it/evento/tutto-a-posto/

06-57284637