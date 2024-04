‘Triolagnìa. Una storia d’amore in tre tempi’ al Teatro TRAM

Lo spettacolo conclusivo della stagione 2023/2024 andrà in scena a Napoli dal 26 al 28 aprile

Si chiude la stagione 2023/2024 del Teatro TRAM di Napoli: il cartellone della sala di via Port’Alba, dopo un percorso segnato da 20 spettacoli ospitati in 21 settimane, si chiude con ‘Triolagnìa. Una storia d’amore in tre tempi’, scritto e diretto da Nello Provenzano.

Dal 26 al 28 aprile 2024 va in scena, con Valeria Impagliazzo e Gianluca Cangiano, uno spettacolo surreale che segue con un pizzico di stravaganza tre fasi della relazione tra un uomo e una donna in un gioco metateatrale.

Il titolo allude alla parafilia per cui una persona, consapevolmente e volontariamente, induce il proprio partner a vivere esperienze fisiche con altre persone, allo scopo di riceverne gratificazione.

Anche i nomi dati dall’autore a queste tre fasi solleticano la curiosità: Popcorn, Cuckold – altro termine con cui si indica la triolagnìa – e Limbo.

Uomo e Donna s’incontrano in un vecchio cinema di periferia. Unici due spettatori, sono seduti uno accanto all’altra. Parlano, si conoscono, si raccontano e scoprono di avere molte cose in comune. Una su tutte, la timidezza.

Dopo qualche anno, assuefatti da una vita di coppia monotona, per rinvigorire la loro intimità, invitano a casa una terza persona, un Bull. Quest’incontro, studiato nei minimi dettagli, andrà proprio come avevano programmato, si divertiranno.

Passano ancora altri anni e sono ormai una coppia matura. Hanno una bella casa, una stabilità economica, litigano per futili motivi e si amano alla follia. Sono felici. Forse.

Nello Provenzano spiega:

Ci sono persone che, per timidezza o per insicurezza, rispetto ad altre, hanno più difficoltà a esprimersi, a comunicare le proprie idee, a farsi comprendere ed accettare dalla società e soprattutto a essere se stesse. C’è chi tra queste, in alcune occasioni, riesce a camuffare la propria natura indossando una maschera e recitando un personaggio. Una maschera che però cade ogni volta che si ritorna soli. Queste persone spesso non riescono a scegliere una strada da percorrere, a porsi un obiettivo, a prendere in mano la propria vita ma lasciano che qualcuno o qualcosa lo faccia al posto loro. I due personaggi di ‘Triolagnìa’ sono esattamente così ed io ho voluto prendermi gioco di loro esasperando queste caratteristiche e creando dialoghi e situazioni surreali che danno vita ad un assurdo gioco meta-teatrale. ‘Triolagnìa’ è una storia d’amore in tre tempi ma lo ammetto, è principalmente un atto di bullismo dell’autore nei confronti dei suoi personaggi.

‘Triolagnìa’

testo e regia di Nello Provenzano

con Valeria Impagliazzo e Gianluca Cangiano

musiche originali Peppe De Rosa

assistente alla regia Anna Simeoli

disegno luci Victoria De Campora

produzione SGURZ³

in collaborazione con Opificio delle Teste Dure.

Date e orari

venerdì: ore 21:00

sabato: ore 20:00

domenica: ore 18:00

Prezzi

intero: € 13,00

under 30 e over 65: € 10,00