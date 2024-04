Occupazioni abusive ATER, Rocca: Ripristino legalità anche a Frosinone

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Continua l’azione di ripristino della legalità da parte della Regione Lazio, non solo a Roma, ma anche nelle province del Lazio.

Dall’alba di questa mattina sono in corso le operazioni di sgombero degli alloggi di residenza pubblica del cosiddetto Casermone di Frosinone, di famiglie occupati senza titolo dedite all’illegalità.

L’operazione è stata condotta di concerto con la Prefettura e la Questura di Frosinone.

Il Presidente Francesco Rocca ha dichiarato:

Il nostro obiettivo, come per la capitale, è quello di recuperare quelle abitazioni occupate da non aventi diritto, per assegnarle a famiglie che hanno pienamente titolo e che aspettano da anni.