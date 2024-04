‘Qualcosa di Insolito – Note di Magia’ al Teatro Maria Carta

Mycras e Lorenc Lleshi in scena ad Elmas (CA) il 27 aprile

Fa tappa finalmente in Sardegna, al Teatro comunale Maria Carta di Elmas (CA), sabato 27 aprile, alle ore 19:00, e, in replica, alle ore 21:30, lo spettacolo ‘Qualcosa di Insolito – Note di Magia’, firmato dall’illusionista e attore teatrale Mycras con il pianista Lorenc Lleshi.

Dopo le tappe nel Nord Italia seguite all’uscita della serie ‘Qualcosa di Insolito’ su Prime Video in USA, Inghilterra e da ultimo in Italia, Michele Cabras in arte Mycras, premio Internazionale Vinicio Raimondi e oltre 1.000 spettacoli in tutto il mondo, torna nella sua isola per un evento unico nel suo genere tra magia, musica e teatro, tre elementi che si amalgamo perfettamente in un unico racconto in cui si dispiegano tutte le branche dell’illusionismo moderno: manipolazione, cartomagia, mentalismo e magia generale, effetti musicali e vocali.

Scritto e sviluppato durante la pandemia al Teatro Blu di Milano, questo live racchiude tutte le abilità e doti di Mycras, affascinato dall’illusionismo dall’età di 12 anni e attivo su YouTube dai 17 anni, quando pubblica una serie di video di illusionismo in strada che gli vale l’invito a ‘Milano Games Week’.

Da lì in poi si succedono i premi come ‘Miglior mentalista sardo’, gli inviti a San Marino con le migliori promesse del mondo magico internazionale, il campionato Internazionale Vinicio Raimondi e il premio Ambasciatore dell’arte Magica dell’Università Magica Internazionale. È citato da Silvan nel suo ultimo libro ‘La nuova arte Magica’.

Lorenc Lleshi, finalista al premio Stefano Gueresi, è diplomato in pianoforte sotto la guida del maestro Salvatore Dario Spanò al Conservatorio di Mantova, dove attualmente è pianista accompagnatore, e in direzione di coro e composizione corale.