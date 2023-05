Toscana, nuovo servizio per inclusione lavorativa persone con fragilità

Lo prevedono le ‘Linee guida per l’integrazione sociale lavoro’ approvate dalla Giunta

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nasce un nuovo servizio per facilitare i percorsi di inclusione lavorativa delle persone con vari tipi di fragilità.

È quanto prevedono le ‘Linee guida per l’integrazione sociale lavoro’ che sono state approvate dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta su proposta dell’Assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

Il nuovo servizio denominato SIIL, Servizio integrato inclusione lavoro, sarà rivolto alla persone in situazione di fragilità e vulnerabilità sociale in carico ai servizi, che necessitano di un approccio integrato e di sostegno per percorsi personalizzati di inclusione lavorativa e di cittadinanza.

Per questo le linee guida sono state elaborate congiuntamente da tutti i soggetti interessati alle tematiche del sociale e del lavoro nell’ambito di un apposito tavolo regionale.

Sulla base di quanto previsto un’équipe multidisciplinare, in ciascuno degli ambiti territoriali della Toscana, prenderà in carico le persone per definire un percorso personalizzato che permetta di poter avere l’opportunità di un’integrazione socio lavorativa in una delle forme possibili: un lavoro vero e proprio, oppure un tirocinio, una borsa di studio o una soluzione comunque pienamente compatibile con quanto verificato dall’équipe.

Il servizio non duplicherà quanto svolto in maniera analoga da realtà pubbliche già funzionanti in alcuni aree della Toscana, ma si integrerà con l’esistente.

Il SIIL sarà strutturato come servizio di secondo livello, non ad accesso diretto, ma con segnalazione dei casi da valutare da parte di altri servizi ed enti del terzo settore, ad esempio dei servizi dipendenze, salute mentale, di cooperative sociali, associazioni di volontariato.

Commenta l’Assessore Spinelli:

L’obiettivo di fondo di queste linee guida è quello di mettere al centro la persona e le sue potenzialità, realizzando un percorso di accompagnamento che non si basi solo sulle prestazioni socio sanitarie, ma anche su strumenti capaci di favorire l’autonomia e l’inserimento nella vita comunitaria delle persone con vari tipi di fragilità. Questo nuovo servizio avrà lo scopo di rafforzare le opportunità di inclusione lavorativa, in tutte le forme possibili: sappiamo infatti come la prospettiva del lavoro sia il modo migliore di favorire l’inclusione e di sostenere le persone fragili nel superamento delle difficoltà, attivando e mettendo in rete tutte le risorse presenti sui territori e nelle comunità.

La definizione di queste linee guida è stata il frutto di un percorso di condivisione da parte del Tavolo regionale della rete della protezione e dell’inclusione sociale.