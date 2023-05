Saghe cinematografiche e record di incassi, ecco quali sono

Avete una passione sfrenata per il mondo del cinema? Siete curiosi di scoprire quali sono le saghe cinematografiche che hanno piazzato record su record in tutto il mondo?

Un articolo di Betwayinsider ha aiutato a fare luce su un aspetto, quello economico, che ha portato incassi pazzeschi ad alcune delle più belle saghe cinematografiche.

L’approfondimento pubblicato sul blog di Betway, infatti, ha messo in evidenza come alcune saghe abbiano davvero raccolti dei risultati fuori dal comune. È abbastanza facile intuire come il Marvel Cinematic Universe ha polverizzato ogni sorta di record e primato in riferimento alle produzioni hollywoodiane.

X-Men, un successo dichiarato

La storia della Marvel cambia volto nell’anno del Giubileo, quando viene proposto al grande pubblico il primo capitolo della saga degli X-Men. Un successo clamoroso fin da subito, che ha portato alla realizzazione di un franchise che consta ora complessivamente di tredici titoli, tra cui si possono annoverare pure le serie Wolverine e Deadpool.

Una serie che ha avuto il merito di testimoniare come i film che hanno ad oggetto i supereroi possono trasformarsi a tutti gli effetti in uno straordinario affare commerciale ed economico per le case di produzione e quelle di distribuzione.

Basti pensare come X-Men ha incassato oltre 6 miliardi di dollari, con Deadpool 2 che è arrivato a introitare la bellezza di oltre 785 milioni di dollari.

L’universo cinematografico DC

L’obiettivo del DC Extended Universe è sempre stato quello di ricalcare il grande successo ottenuto dal Marvel Cinematic Universe. I risultati non sono sempre stati soddisfacenti e lineari.

Insomma, le classiche montagne russe, dal momento che si va da titoli blasonati e in grado di garantire numerose soddisfazioni fino ad altri che, invece, hanno lasciato alquanto a desiderare.

Batman vs Superman: Dawn of Justice e Wonder Woman sono senz’altro due di quei titoli che hanno raccolto il maggior successo, ma d’altro canto è giusto anche citare opere come Black Adam o Birds of Prey, senza dimenticare Harley Quinn, che sono stati decisamente un buco nell’acqua.

Il successo più importante è quello legato ad Aquaman, perlomeno fino a questo momento, film che ha portato in dote introiti per oltre 1,1 miliardi di dollari.

La saga di Fast & Furious a tutta velocità

Non c’è dubbio: Fast & Furious è una delle poche saghe che hanno avuto un successo strepitoso in cui non ci sono supereroi nel percorso narrativo.

La serie è partita nel 2000: in quell’anno, infatti, è stato lanciato il primo film che voleva solo portare in dote un po’ di spettacolo e divertimento in relazione al mondo delle corse su strada. Il passo verso l’universo delle street-legal e del tuning è molto breve.

Ebbene, il successo di quella pellicola è stato veramente clamoroso, andando al di là di ogni più rosea attesa in effetti, soprattutto in virtù della trama e della struttura narrativa considerata.

Con il passare del tempo, poi, è stato chiaro a tutti che questa saga è diventata qualcosa di diverso, con tanti temi legati allo spionaggio internazionale che hanno fatto capolino nei racconti.

In ogni caso, rimane una delle saghe cinematografiche che hanno incassato di più nella storia del cinema. In totale, infatti, Fast & Furious ha raggiunto 6,62 miliardi di dollari con i primi nove film.

James Bond

Una delle più belle e amate saghe cinematografiche, che ha anche una forte componente romantica. Una saga, manco a dirlo, dedicata interamente all’agente 007 più famoso al mondo, che ha saputo salvare il mondo tantissime volte.

Lo 007 di Daniel Craig in Skyfall è stato quello che ha generato più introiti, visto che si è toccata la soglia pari a 1,1 miliardi di dollari.